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Trump organizează lupte MMA pe peluza Casei Albe. Cât costă show-ul

Trump organizează lupte MMA pe peluza Casei Albe. Cât costă show-ul
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Cu prilejul zilei de naștere, președintele american Donald Trump organizează pe peluza sudică a Casei Albe un spectacol cu lupte în cușcă. 

Trump împlinește 80 de ani duminică, 14 iunie, și va deveni al doilea președinte octogenar din istoria SUA.

Trump organizează lupte în cuști de ziua sa

Însă, liderul american vrea să rămână în istorie ca primul președinte american care organizează o competiție sportivă în preajma Casei Albe, mai ales că urmează aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.

O arenă imensă, lupte violente și milioane de dolari. Trump organizează duminică la Casa Albă o competiție de arte marțiale mixte (MMA)”, scrie AFP.

Costuri

Costurile se ridică la 60 de milioane de dolari. O arenă cu o înălțime de 28 de metri a fost construită în fața Casei Albe, care a primit denumirea „The Claw” (Gheara). Construirea arenei și organizarea evenimentului vor fi plătite de Ultimate Fighting Championship (UFC), organizație de arte marțiale mixte.

Potrivit PRO SPORT, accesul la gala UFC  nu este gratuit. Prețul unui bilet este de 1,5 milioane de dolari.  Cușca va avea două arcade metalice și vor fi proiectate lumini asupra luptătorilor și asupra tribunelor.

Fascinația lui Trump pentru MMA

Trump are demult o fascinație pentru multe sporturi, inclusiv pentru  MMA, un sport brutal care combină tehnici de box thailandez cu judo. De asemenea, președintele adoră luptele de wrestling. Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a spus că luptele de duminică vor putea fi urmărite de „un miliard de persoane din întreaga lume”.

Evenimentul a atras critici din toată America, iar o plângere depusă la tribunal vizează blocarea evenimentului. Peluza sudică a fost locul unde Richard Nixon a părăsit Casa Albă după ce a demisionat din funcția de președinte în urma scandalului „Watergate”. A fost și locul semnării Acordurilor de la Oslo în timpul președinției lui Bill Clinton.

Arena va fi demolată după eveniment

Deși Trump chiar a speculat că arena MMA ar putea fi menținută după eveniment, așa „cum Parisul a păstrat Turnul Eiffel după expoziția universală din 1889”, un oficial de la Casa Albă a precizat într-un document judiciar că aceasta va fi demontată imediat după încheierea evenimentului.

Sursa Foto: White House/Profimedia/Mediafax Foto

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