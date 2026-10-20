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Trump, pregătit să se întâlnească cu Putin și Xi Jinping în China. Ucraina, scoasă de pe agenda discuțiilor: „Dacă Xi vrea, o voi face”

Donald Trump și Xi Jinping / Foto - Mediafax
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Donald Trump este dispus să participe la un summit cu Vladimir Putin și Xi Jinping, în China, pentru negocieri privind denuclearizarea. Șeful de la Casa Albă a exclus războiul din Ucraina de pe agenda unei eventuale reuniuni.

Președintele Donald Trump a anunțat luni că este pregătit să se întâlnească în China cu liderii Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru luna noiembrie.

Posibilitatea unei reuniuni între cei trei lideri a fost evocată și de Kremlin, însă organizarea acesteia nu a fost confirmată oficial de Washington, Moscova sau Beijing, potrivit Reuters.

„Aș face-o. Nu atât pentru Ucraina, pentru că Rusia, sincer să fiu, s-a comportat bine în privința Ucrainei.Nu au făcut prea multe. Și același lucru este valabil și pentru China. Am organiza-o pentru a discuta despre armele nucleare și denuclearizare. Și oricând pot avea o întâlnire pe tema denuclearizării. Deci avem mai multe, în timpul mandatului meu, am făcut-o. Avem mai multe arme nucleare decât oricine.

Rusia este pe locul al doilea. Iar China este pe locul al treilea, dar recuperează teren. China era cu mult în urmă, iar acum recuperează teren. Probabil le va lua cinci ani. Am programa o întâlnire axată pe denuclearizare. Și asta este un lucru foarte pozitiv pentru lume. Așadar, aș face-o. Dacă vor să aibă o… Tocmai am auzit despre asta. Dacă ar dori să o organizeze, cred că ar avea loc în China. Tocmai a plecat de aici. Dacă președintele Xi vrea să o organizeze, aș fi de acord. Sunt sigur că am discuta și despre alte lucruri, cum ar fi comerțul. Dar, da, aș face asta”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@EricLDaugh

Liderul american a explicat că o eventuală întâlnire ar fi „dedicată denuclearizării” și „nu va fi pentru Ucraina”, delimitând astfel obiectivele sale de propunerea atribuită Moscovei.

Putin ar fi propus întâlnirea din China. Kremlinul spune că nu există încă un acord

Potrivit publicației The Wall Street Journal, Vladimir Putin ar fi propus organizarea unui summit trilateral pentru discutarea posibilităților de încheiere a războiului din Ucraina.

Întâlnirea ar putea avea loc în marja reuniunii APEC de la Shenzhen, despre care informațiile citate indică faptul că ar fi programată pentru 18 și 19 noiembrie.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că posibilitatea unei asemenea reuniuni a fost adusă în discuție, dar a exclus existența unor înțelegeri concrete.

„Având în vedere că cei trei șefi de stat ar putea, potențial, să participe la summitul din China, o ipotetică întâlnire a fost într-adevăr menționată. Dar nicio propunere concretă și niciun acord, nici cu privire la desfășurarea în sine a acestei întâlniri, nici cu privire la o eventuală ordine de zi (…) nu au fost discutate sau formulate de către cineva”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Dmitri Peskov (s), alături de Vladimir Putin | Foto – Profimedia Images

Peskov a susținut totodată că încheierea unui acord de pace în Ucraina nu este posibilă fără participarea reprezentanților Kievului, care să își asume responsabilitatea deciziilor.

La Beijing, Ministerul chinez de Externe nu a confirmat existența unor pregătiri diplomatice pentru reuniune. Purtătoarea de cuvânt Mao Ning a declarat că „nu are nicio informație în acest stadiu” despre un eventual summit trilateral.

Nici secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită la Samarkand, în Uzbekistan, nu a oferit detalii privind organizarea întâlnirii.

„Nu știu dacă acest lucru a fost finalizat”, a declarat Rubio.

Secretary of State Marco Rubio delivers remarks to members of the media in the James S. Brady Press Briefing Room, Tuesday, May 5, 2026. (Official White House Photo by Molly Riley)

Trump îl atacă din nou pe Zelenski. Kievul avertizează că summitul l-ar putea încuraja pe Putin

Perspectiva unor discuții între Washington, Moscova și Beijing provoacă îngrijorare în Ucraina, unde autoritățile se tem că Rusia ar putea obține avantaje diplomatice fără să accepte concesii pentru oprirea războiului.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a avertizat că o asemenea reuniune ar putea să îl „încurajeze pe (Vladimir) Putin să continue acest război”, susținând că Rusia „nu poate câștiga și nu vrea să pună capăt” conflictului.

Șeful diplomației de la Kiev consideră că negocierile ar trebui să se desfășoare într-un format care să îi includă pe președinții Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei.

În același timp, Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, afirmând din nou că „este timpul” ca Ucraina să își schimbe liderul.

„I-am dat foarte mult Ucrainei. Ei nu ne-au dat nimic”, a declarat Trump.

Relațiile dintre Washington și Kiev traversează o perioadă tensionată, în condițiile în care eforturile diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în februarie 2022 nu au produs un acord de pace.

La începutul lunii octombrie, președintele american a discutat telefonic cu Vladimir Putin. Potrivit informațiilor prezentate, convorbirea a fost urmată de anunțarea unui acord privind achiziționarea de motorină rusească și de semnarea unui decret care ar excepta Rusia de la noi sancțiuni americane.

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