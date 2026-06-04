Trump anunță un posibil acord final cu Iranul în „acest weekend”. Teheranul îl contrazice: „Nu există niciun progres tangibil”

Președintele Donald Trump susține că Statele Unite sunt foarte aproape de un acord cu Iranul, care ar putea fi semnat în câteva zile. Teheranul respinge însă optimismul de la Washington și afirmă că negocierile nu au înregistrat „niciun progres tangibil”.

Perspectivele unui acord între Statele Unite și Iran au revenit în centrul atenției internaționale, după ce președintele Donald Trump a declarat că negocierile dintre cele două țări sunt aproape de finalizare. Liderul de la Casa Albă a afirmat că o înțelegere ar putea fi încheiată chiar în acest weekend, însă oficialii iranieni transmit un mesaj mult mai rezervat, potrivit democrata.es.

Donald Trump a afirmat că discuțiile cu Iranul evoluează într-o direcție pozitivă și că există șanse reale pentru un acord care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu.

„Orice se poate întâmpla când ai de-a face cu Iranul. Este o parte foarte volatilă a lumii, probabil cea mai volatilă parte a lumii”, a declarat președintele Donald Trump.

Potrivit liderului american, principalul obiectiv al negocierilor este obținerea unor garanții clare că Iranul nu va deține, dezvolta sau achiziționa niciodată arme nucleare.

Trump a subliniat că Statele Unite dispun de capacitatea militară necesară pentru a continua operațiunile și a exercita presiuni suplimentare asupra Teheranului, însă preferă soluția diplomatică.

„Aș prefera să nu fac asta. Este foarte ușor de făcut. Ei sunt pregătiți, vor să o facă, dar dacă putem obține ceva în scris care să realizeze același lucru fără să ucidem pe toată lumea, aș vrea să fac asta”, a afirmat președintele Donald Trump.

Acesta a precizat că majoritatea membrilor administrației sale susțin abordarea diplomatică, chiar dacă există și oficiali care ar prefera măsuri mai dure împotriva regimului iranian.

Washingtonul încearcă să separe dosarul Libanului de negocierile cu Iranul

Un alt subiect sensibil abordat de liderul american a fost conflictul din Liban și implicarea grupării Hezbollah, susținută de Iran.

Donald Trump a declarat că administrația sa încearcă să trateze separat situația din Liban față de negocierile directe cu Teheranul, considerând că cele două dosare trebuie gestionate independent.

„Încercăm să le separăm. Este ceva foarte diferit. Am vorbit, de fapt, cu Hezbollah pentru prima dată. Nici nu știam că ei vorbesc”, a spus președintele Donald Trump.

Potrivit acestuia, Hezbollah și Israelul ar fi ajuns la o înțelegere temporară privind încetarea focului, iar evoluțiile sunt atent monitorizate de Washington.

Teheranul respinge optimismul american

La doar câteva ore după declarațiile liderului american, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis un mesaj care contrastează puternic cu cel venit de la Casa Albă.

„Au fost schimbate mesaje cu privire la necesitatea de a pune capăt agresiunii împotriva Beirutului, dar nu s-a realizat niciun progres tangibil în procesul de negociere”, a declarat Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

Oficialul iranian a avertizat că orice nouă escaladare militară în Liban ar putea provoca reaprinderea conflictului la nivel regional și a reiterat condițiile impuse de Teheran pentru continuarea dialogului.

„Revenirea la masa negocierilor este condiţionată de garantarea drepturilor poporului iranian, încetarea războiului din Liban şi reducerea tensiunilor din regiune”, a afirmat Abbas Araghchi.

Diferența majoră dintre pozițiile exprimate la Washington și Teheran evidențiază cât de fragil rămâne procesul diplomatic. Deși Casa Albă vorbește despre apropierea unui acord istoric, autoritățile iraniene susțin că negocierile sunt încă departe de un rezultat concret.

În aceste condiții, următoarele zile ar putea fi decisive pentru viitorul relațiilor dintre Statele Unite și Iran și pentru stabilitatea întregului Orient Mijlociu.

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