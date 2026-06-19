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SUA ridică blocada navală împotriva Iranului după acordul semnat de Trump. Reacția surprinzătoare a lui Khamenei: „A acționat din disperare”

Ionuț Stan
SUA ridică blocada navală împotriva Iranului după acordul semnat de Trump. Reacția surprinzătoare a lui Khamenei: „A acționat din disperare”
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Donald Trump și Mojtaba Khamenei - Foto: Mediafax foto
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Statele Unite au ridicat blocada navală impusă Iranului după intrarea în vigoare a acordului negociat pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu. În timp ce Washingtonul vorbește despre un nou început, liderul suprem iranian susține că Donald Trump a semnat documentul „din disperare”.

Statele Unite au încetat oficial aplicarea blocadei navale împotriva Iranului, după semnarea acordului care urmărește oprirea conflictului din Orientul Mijlociu și relansarea dialogului dintre Washington și Teheran, scrie BBC.

Sursa video – X/@DD_Geopolitics

Comandamentul Central al SUA a confirmat că măsura a fost ridicată „în conformitate cu instrucțiunile președintelui”, punând astfel capăt uneia dintre cele mai importante măsuri de presiune aplicate Iranului în timpul conflictului.

„Astăzi, forțele americane au ridicat blocada asupra întregului trafic maritim care intră și iese din porturile și zonele de coastă iraniene, în conformitate cu instrucțiunile președintelui. Forțele americane nu împiedică tranzitul navelor către sau dinspre porturile iraniene. Toate acțiunile militare ale SUA de aplicare a blocadei au încetat. Marile noastre nave de război vor rămâne în zona respectivă pentru a se asigura că toate aspectele acordului sunt respectate, aplicate și că acesta rămâne în vigoare și produce efecte depline”, transmite Comandamentul Central al SUA pe X.

Decizia vine în contextul în care acordul negociat între cele două state a intrat deja în vigoare, iar primele efecte concrete încep să fie implementate, inclusiv redeschiderea Strâmtorii Ormuz și suspendarea operațiunilor militare desfășurate pe diferite fronturi din regiune.

Khamenei critică acordul și spune că Trump a cedat „din disperare”

În pofida progreselor diplomatice anunțate de Washington, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis un mesaj critic la adresa administrației americane.

Potrivit presei iraniene de stat, liderul de la Teheran a afirmat că inițial s-a opus acordului, însă a acceptat continuarea procesului după discuțiile și garanțiile oferite de președintele iranian Masoud Pezeshkian.

„Oficialii care au lucrat la acest acord au ajuns în această etapă din sinceră îngrijorare și bunăvoință”, se arată în mesajul transmis de Mojtaba Khamenei.

File picture, dated on December 14, 2016, of Mojtaba Khamenei, son of Ayatollah Ali Khamenei, who has just been named Iran’s new Supreme Leader, seen in Tehran, Iran. Photo by Reza B/Middle East Images/ABACAPRESS.COM

Fiul lui Ali Khamenei a susținut, de asemenea, că președintele Donald Trump „din disperare, a folosit tot felul de pârghii pentru a realiza acest lucru”, sugerând că Washingtonul ar fi fost mai interesat de obținerea unui rezultat rapid decât de condițiile efective ale înțelegerii.

JD Vance: Iranul nu primește beneficii fără respectarea acordului

Vicepreședintele american JD Vance a apărat ferm acordul și a respins criticile potrivit cărora Iranul ar beneficia imediat de relaxarea presiunilor economice. Potrivit oficialului american, Teheranul nu va primi fonduri, facilități financiare sau scutiri de sancțiuni până când nu va demonstra că respectă integral obligațiile asumate prin Memorandumul de Înțelegere.

„Iranul nu va primi bani sau o scutire de sancțiuni decât dacă își îndeplinește obligațiile prevăzute în acord”, a declarat JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite.

JD Vance - Foto: Mediafax foto

JD Vance – Foto: Mediafax foto

Documentul prevede condiții stricte pentru Iran, inclusiv eliminarea stocurilor de uraniu îmbogățit și demonstrarea faptului că nu va mai finanța grupări proxy din Orientul Mijlociu.

Vicepreședintele american a precizat că acordul a intrat deja în vigoare și că urmează o perioadă de aproximativ 60 de zile de negocieri tehnice suplimentare pentru stabilirea mecanismelor de implementare.

Deși ceremonia oficială de semnare programată în Elveția a fost anulată după semnarea documentelor de la distanță, reprezentanții Statelor Unite și ai Iranului sunt așteptați să se întâlnească în continuare în Elveția pentru discuții tehnice privind aplicarea acordului.

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