Trump susține că Iranul va cumpăra grâu, porumb și soia din SUA din fondurile scoase de sub sancțiuni. Reacția Teheranului

Donald Trump afirmă că Iranul va folosi fonduri eliberate de sub sancțiuni pentru a cumpăra grâu, porumb și soia din Statele Unite. Teheranul dezminte însă informația și acuză Washingtonul că răspândește declarații fără fundament.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reiterat că Iranul ar urma să achiziționeze produse agricole americane folosind fonduri iraniene eliberate de sub sancțiunile impuse de Washington. Declarația, prezentată de liderul de la Casa Albă drept un „succes” pentru fermierii americani, a fost respinsă imediat de unul dintre principalii oficiali implicați în negocierile dintre cele două state, scrie CBS News.

Trump a făcut afirmațiile joi, în cadrul unui eveniment dedicat fermierilor americani, organizat la Casa Albă.

„Peste tot în lume, deschidem piețe pentru fermieri. Și mai avem încă una, o nouă piață care se deschide, și anume frumoasa țară Iran. Vom lua o parte din banii lor și îi vom cheltui, iar cu aceștia vom cumpăra grâu, soia și porumb. În cantități mari. Iar acest proces va începe destul de curând”, a declarat Trump.

Nu este pentru prima dată când liderul de la Casa Albă promovează această idee. Marți, Trump a publicat un mesaj pe platforma Truth Social în care susținea că toate fondurile iraniene eliberate de sub sancțiunile impuse de Departamentul Trezoreriei vor putea fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de alimente și echipamente medicale produse în Statele Unite.

Președintele american a prezentat această măsură drept o nouă victorie pentru agricultura americană și pentru fermierii din SUA, care ar urma să beneficieze de o piață suplimentară de desfacere.

Iranul neagă existența unui astfel de acord

Autoritățile iraniene resping însă categoric afirmațiile făcute de Donald Trump.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, unul dintre oficialii implicați în negocierile purtate cu partea americană, a transmis joi că declarațiile liderului de la Casa Albă nu corespund realității.