Trump susține că seismele din Venezuela au provocat „un număr devastator de victime”. Cum arată primele rapoarte ale autorităților de la Caracas

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că țara sa este pregătită să trimită ajutor Venezuelei în urma celor două cutremure care au lovit în noaptea de miercuri spre joi și a precizat că primele informații privind consecințele acestora „nu sunt bune”.

„Cele două mari cutremure care tocmai au lovit nobilul popor al Venezuelei sunt de o magnitudine enormă și au provocat un număr devastator de victime. Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor!”, a declarat Trump într-un scurt mesaj postat pe rețeaua socială Truth. „Am dat instrucțiuni tuturor agențiilor guvernului nostru să se pregătească și să acționeze rapid. Vom fi alături de noii și marii noștri prieteni. Primele informații nu sunt deloc îmbucurătoare! Președintele DJT”, a concluzionat Trump.

Cutremurele cu magnitudinea de 7,5 și 7,2, care au avut loc noaptea trecută la doar câteva secunde distanță unul de celălalt, au provocat prăbușirea a numeroase clădiri și apariția unor fisuri pe fațadele clădirilor din Caracas.

Autoritățile nu au furnizat încă un raport oficial privind pagubele, răniții sau decesele, deși primarul municipiului Chacao din Caracas, Gustavo Duque, a confirmat existența unor victime, fără a preciza însă un număr exact.

Delcy Rodríguez a confirmat cel puțin 32 de decese și 700 de răniți. „Avem rapoarte despre 32 de decese, fără a include cifrele din statul La Guaira, și peste 700 de persoane rănite pe care le-am primit în camerele de urgență ale spitalelor publice și private”, a explicat președintele interimar al Venezuelei.

Conform unei prognoze a Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurele înregistrate în largul coastelor Venezuelei ar putea provoca un număr potențial de victime cuprins între 10.000 și 100.000, potrivit evaluării preliminare a sistemului său PAGER, care anticipează, de asemenea, pierderi economice semnificative.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat stare de urgență în urma cutremurelor care au afectat zona centrală a țării și a anunțat mobilizarea întregii rețele de sănătate publică și privată a țării.