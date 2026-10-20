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Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor

Ucraina, cel mai mare debitor al FMI din Europa cu aproape 14,5 miliarde de dolari. Datoria uriașă o plasează pe locul doi în lume. Cine conduce clasamentul mondial al datornicilor
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Ucraina a devenit cel mai mare debitor al Fondului Monetar Internațional (FMI) din Europa și ocupă locul al doilea la nivel mondial, după Argentina. Datoria Kievului către instituția financiară internațională se ridică la aproximativ 14,5 miliarde de dolari.

Ucraina se află printre statele cu cele mai mari obligații financiare față de Fondul Monetar Internațional, într-un moment în care războiul cu Rusia continuă să exercite o presiune uriașă asupra economiei și finanțelor publice ale țării.

Potrivit unei analize publicate de Visual Capitalist, pe baza datelor FMI și preluate de agenția Ukrainian News, Kievul datorează instituției aproximativ 10,69 miliarde de drepturi speciale de tragere (DST), echivalentul a 14,5 miliarde de dolari.

Suma reprezintă aproximativ 6,2% din produsul intern brut al Ucrainei și plasează țara pe prima poziție în Europa în clasamentul debitorilor FMI, raportat la valoarea absolută a împrumuturilor restante.

La nivel mondial, doar Argentina înregistrează o datorie mai mare către Fondul Monetar Internațional.

Argentina conduce clasamentul mondial al datornicilor FMI

Argentina ocupă prima poziție, cu obligații financiare de aproximativ 41,97 miliarde DST, echivalentul a 56,9 miliarde de dolari. Datoria reprezintă aproximativ 8,2% din PIB-ul țării sud-americane.

Diferența față de Ucraina este considerabilă, însă Kievul se situează înaintea unor economii importante care au apelat la finanțarea FMI pentru a-și susține stabilitatea macroeconomică.

Potrivit datelor prezentate, cei mai mari cinci debitori ai Fondului Monetar Internațional sunt:

Argentina – 56,9 miliarde de dolari;

Ucraina – 14,5 miliarde de dolari;

Pakistan – 10,8 miliarde de dolari;

Egipt – 10,7 miliarde de dolari;

Ecuador – 9,6 miliarde de dolari.

Clasamentul se referă exclusiv datoriile față de FMI, nu îndatorarea externă totală sau datoria publică a statelor respective.

FMI acordă Ucrainei noi miliarde de dolari. Datoria publică ar putea depăși 110% din PIB

În paralel cu obligațiile financiare deja acumulate, Ucraina continuă să beneficieze de sprijinul Fondului Monetar Internațional pentru susținerea economiei și acoperirea necesităților de finanțare.

La 23 iulie 2026, Kievul a primit o nouă tranșă de aproximativ 690 de milioane de dolari, a doua acordată în cadrul programului Extended Fund Facility (EFF), destinat sprijinirii reformelor economice și consolidării stabilității financiare.

Programul, aprobat de Consiliul Executiv al FMI la 26 februarie 2026, are o valoare totală de 8,1 miliarde de dolari și se desfășoară pe parcursul a patru ani, în perioada 2026–2029.

Finanțarea cumulată acordată Ucrainei în cadrul acestui mecanism a ajuns la aproximativ 2,2 miliarde de dolari.

Perspectivele finanțelor publice rămân însă dificile. Potrivit estimărilor FMI, datoria publică a Ucrainei ar urma să depășească 110% din PIB în 2026, pe fondul presiunilor bugetare generate de război și al necesarului ridicat de finanțare.

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