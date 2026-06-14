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Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE

Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
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Ucraina și Republica Moldova vor face luni un pas decisiv către aderarea la Uniunea Europeană. Cele două foste republici sovietice, care au fost invadate de Rusia în trecut, se angajează în prima fază a negocierilor de aderare. 

Ambele țări au însă dispute teritoriale: Republica Moldova are Transnistria sub control rusesc cu guvern marionetă, iar o parte a regiunii Donbas din Ucraina este ocupată de trupele ruse de la invazia din 2022.

Ucraina și Moldova ar putea adera la UE, dar ca state membre fără drept de vot

Totușim negocierile lansate luni la Luxemburg de înalți oficiali europeni și de miniștri din ambele țări sunt un gest simbolic. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a propus ca Ucraina să obțină „calitatea de membru asociat”. Membrii asociați nu au drept de vot, dar statutul acesta ar fi un pas către aderarea deplină.

Ucraina și Moldova au fost rapid acceptate ca țări candidate la UE în 2022, după ce au depus cereri de aderare la câteva zile după invazia rusă,.

Negocierile au fost blocate în ultimii ani de „fostul premier pro-rus” al Ungariei, Viktor Orban, potrivit The Guardian.

Venirea lui Peter Magyar la putere în Ungaria, un factor decisiv

Instalarea unui nou guvern pro-european la Budapesta în urma alegerilor din aprilie, cu Peter Magyar ca noul premier, au redeschis negocierile. Ucraina și Moldova ar ptuea fi acceptate cu unanimitate ca state membre ale UE cu statut simbolic.

În cadrul negocierilor se vor purta discuții despre piața unică, mediu, politica economică și socială. Ucraina și Ungaria au semnat sâmbătă un acord prin care Kievul garantează protejarea drepturilor minorităților maghiare din Transcarpatia.

Într-o declarație comună de vineri, liderii UE,  Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au lăudat „determinarea, curajul și munca asiduă depuse de ambele țări în avansarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense”.

„Extinderea Uniunii Europene este o alegere strategică”, au spus cei doi lideri europeni.

„Ucraina face ceea ce este necesar și este important ca UE să-și țină cuvântul. Deschiderea primului grup de discuții reprezintă sprijinul politic și moral semnificativ pentru statul și poporul ucrainean”.

„Ucraina, singura țară călită în luptă, nu trebuie să devină eurosceptică”

Heather Grabbe, fostul consilier al Comisiei Europene pe probleme de extindere, a declarat că deschiderea grupului a contat cu adevărat.

„Este începutul procesului de obținere a unui acord pentru o decizie politică”, a spus el, adăugând că Ucraina ar trebui integrată în politica de securitate și apărare europeană.

„Având în vedere că Ucraina este cel mai important actor în domeniul securității și apărării de pe continent, singurul cu trupe călite în luptă și un arsenal serios de arme eficiente pe câmpul de luptă modern, dominat de drone, cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla pentru securitatea europeană este ca un viitor guvern ucrainean să se întoarcă împotriva UE și să devină eurosceptic. Nu se vor întoarce spre Rusia, dar dacă ar dezamăgi de UE, ar fi un dezastru pentru securitatea europeană. UE are nevoie de Ucraina cel puțin la fel de mult cum Ucraina are nevoie de UE pentru a ne asigura securitatea viitoare a tuturor.”

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