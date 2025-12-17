Prima pagină » Economic » Ucraina este în pragul falimentului. FMI estimează că va avea nevoie de 160 miliarde $ pentru a supraviețui în următorii doi ani

17 dec. 2025, 21:03
Ucraina este în pragul falimentului după patru ani de război cu Federația Rusă și costurile raportate în campaniile eșuate pentru recuperarea teritoriilor ucrainene din Donbas.  Fondul Monetar Internațional estimează că țara condusă de Volodimir Zelenski va avea nevoie de 137 de miliarde de euro (160 de miliarde de dolari) între anii 2026 și 2027.

Kievul trebuie să primească banii până în primăvară. Uniunea Europeană s-a angajat să-i furnizeze fonduri, într-un fel sau altul, scrie Associated Press.  Liderii UE au luat în considerare să-i furnizeze Ucrainei chiar activele înghețate ale Rusiei.

Ucraina are nevoie de bani pentru a supraviețui ca stat până în 2028

Săptămâna aceasta se anunță a fi decisivă. Nu doar pentru viitorul Ucrainei, ci și pentru întregul bloc european. La summitul programat pentru joi, liderii UE vor pune presiune pe finanțarea necesităților economice și militare ale Ucrainei pentru anii 2026-2027, asta după ce SUA au încetat să mai furnizeze ajutoare militare și financiare Kievului.

„Un lucru este foarte clar. Vom lua o decizie pentru a finanța Ucraina în următorii doi ani în cadrul acestui Consiliu European”, a spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Președintele Consiliului European Antonio Costa a declarat că ar putea dura câteva zile până când liderii UE vor negocia până vor ajunge la un acord.

Planul A: Împrumut de „mare risc”

Comisia Europeană a propus  Planul A: o parte din activele înghețate ale Rusiei, în valoare de 210 miliarde de euro, să fie pur și simplu împrumutate Ucrainei. Chiar dacă ar însemna să treacă peste dreptul de veto al Ungariei, Slovaciei, și mai nou, al Republicii Cehe. E un împrumut de mare risc pentru că ar atrage represalii din partea Rusiei.

Ucraina ar primi 90 miliarde de euro pentru reparații. Regatul Unit, Canada și Norvegia ar acoperi deficitul.  Planul A este contestat de multe state membre din motive juridice.

Comisia Europeană se apără și susține că raționamentul și temeiul juridic sunt solide din punct de vedere legal. Planul A,  pentru a fi aplicat, ar necesita aprobarea a 2/3 din țările membre UE.

Zona euro ar putea avea de suferit

Pe de altă parte, Banca Centrală Europeană a avertizat că încrederea internațională în moneda euro ar putea fi afectată, în cazul în care liderii UE vor fi suspectați că vor confisca activele rusești, care aparțin Băncii Centrale Ruse și sunt depozitate în depozitele bancare ale grupului Euroclear din Bruxelles.

Guvernul Belgiei se teme, de asemenea, de posibile represalii din partea Rusiei, prin intermediul instanțelor judecătorești sau chiar mai rău: represalii ce implică tehnici de „război hibrid”.

Săptămâna trecută, Banca Centrală Rusă a anunțat că va da în judecată Euroclear.  Grupul Euroclear se teme pentru reputația sa și susține că ideea Comisiei Europene este „dubioasă”. În plus, reprezentanții grupului cred că investitorii internaționali ar putea evita Euroclear din această cauză.

Planul B: „Împrumuturi pentru reparații”, rambursate de Kiev numai cu o condiție

Planul B ar presupune ca toți liderii UE să fie de acord. Ceea ce ar fi imposibil pentru că premierul ungar Viktor Orban, autoproclamat „pacificator” și cel mai apropiat aliat european al dictatorului de la Kremlin, s-ar opune.  Și Slovacia, Belgia, Bulgaria, Italia și Malta s-ar putea opune.

Pe de altă parte, împrumutul va fi rambursat de către guvernul de la Kiev numai dacă Rusia încetează ostilitățile și este de acord să-i plătească Ucrainei „reparațiile de război”.

Mulți europeni se îndoiesc că Putin va face asta. Dacă inițiativa Comisiei Europene eșuează, întregul proiect european ar putea fi periclitat. Pe viitor ar putea deveni tot mai dificilă stabilirea unei majorități de vot pe alte probleme din viitor.

