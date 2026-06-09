Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat autoritățile locale din Marea Britanie conduse de partidul lui Nigel Farage să arboreze din nou steagul ucrainean pe clădirile lor. În caz contrar, refuzul partidului de dreapta Reform UK de a afișa steagul Ucrainei alături de cel al Marii Britanii este genul de „mică greșeală care poate rupe o mare prietenie”, relatează Politico.

În prezent, consiliile locale conduse de alte partide din Marea Britanie arborează drapelul ucrainean în semn de solidaritate, însă partidul Reform UK condus de Farage are o politică de a arbora drapelul Marii Britanii, Crucea Sfântului Gheorghe și steagurile județene doar pe clădirile publice pe care le controlează.

„Nu vreau să mă implic în nimic politic, dar știți, lumea este atât de sensibilă astăzi. Uneori, greșelile mărunte pot rupe prietenii mari sau contacte uriașe”, a precizat Zelenski în cadrul unui interviu acordat publicației The Guardian.

„Cred că oamenii nu trebuie să greșească, să nu facă nimic care ar putea rupe o prietenie și, chiar dacă oamenii o fac [aș spune:] «Bine, deci ai reușit, te rog, hai să revenim la masa discuțiilor, hai să vorbim, hai să ne înțelegem»”.

Nigel Farage a precizat de mai multe ori că este alături de Ucraina în războiul împotriva Rusiei, dar, în același timp, este împotriva ideii de a trimite trupe britanice pentru menținerea păcii.

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