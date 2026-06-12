Un bărbat din Texas, căutat de poliție după ce a ucis o persoană și a rănit alte 10 într-un atac armat, a fost găsit mort

Mai multe persoane au fost împușcate într-un atac armat în West Texas vineri dimineață.

O persoană a fost ucisă și alte 10 au fost rănite. Suspectul, căutat de polițiști, s-a sinucis după ce s-a împușcat, au declarat forțele de ordine pentru CNN.

Ofițerii au auzit focuri de armă trase care s-au făcut auzite în West Wall Street, a declarat Șeful Poliției Greg Snow în comunicat.

Polițiștii de la Departamentul Midland și Departamentul de Securitate Publică din Texas au intervenit în jurul orei 8 dimineața.

Când au sosit, ei l-au putut identifica pe suspect: Victor Mata Villarreal, în vârstă de 45 de ani, din Odessa.

El a tras asupra ofițerilor și trecătorilor, și ulterior, s-a baricadat într-o clinică veterinară abandonată. Ofițerii de poliție au stabilit un perimetru în jurul clădirii.

Suspectul a fost găsit mort în jurul orei 12:30, la prânz, au declarat autoritățile. Villarreal era un fugat căutat de poliție încă de miercuri, pentru tentativă de omor asupra unui ofițer de poliție, după ce a tras mai multe focuri de armă asupra acestuia în timpul unei urmăriri de mare viteză.

Sursa Foto: Telegram/AP – Luke Dias