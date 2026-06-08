Un camion care transporta artificii a explodat pe o autostradă din Tennessee, după ce un incendiu a izbucnit în remorcă

O remorcă încărcată până la refuz cu artificii a luat foc și a explodat pe o autostradă din Tennessee, sâmbătă seară.

Traficul rutier a fost blocat pe I-75 Nord în comitatul Hamilton, Tennessee. O mașină de pompieri a ajuns la fața locului.

Departamentul de Pompieri din Chattanooga și Departamentul de Pompieri Voluntari Tri-Community au intervenit pentru stingerea incendiului, în timp ce alte agenții au ajutat la redirecționarea traficului.

Nu au fost raportați răniți, iar traficul a început să fie reluat treptat spre ora 23:00, la trei ore după ce autostrada a fost închisă.

Sursa Video: KNAB News 1

Autorul recomandă:89 de drone s-au prăbușit pe durata unui festival din Sydney