90 de drone s-au prăbușit pe durata unui festival din Sydney

89 de drone s-au prăbușit pe durata unui festival din Sydney

Un spectacol cu drone de la festivalul Vivid organizat în Sydney a fost anulat după ce 90 de drone s-au defectat și au căzut în Portul Darling. 

Din fericire, n-au rezultat victime. Dronele au căzut în apă, spectacolul fiind organizat deasupra Portului Darling.

Dar incidentul ar putea determina autoritățile din întreaga lume să reconsidere utilizarea dronelor la scară largă în marile aglomerații urbane.

Potrivit Euronews, incidentul s-a petrecut luni noapte, când mulțimea de spectatori urmărea spectacolul cu drone iluminate. Filmările realizate la fața locului s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

„Ar fi trebuit să facă asta?”, a întrebat un spectator când filmase momentul prăbușirii dronelor.

„Nu cred”, i-a răspuns o altă persoană.

Organizatorii festivalului au anunțat că spectacolele cu drone planificate pentru marți și miercuri au fost anulate din cauza „problemelor tehnice”.

Compania din spatele spectacolului, SkyMagic, a comunicat că schimbarea frecvenței radio a cauzat defectarea a zeci de drone.

Vivid Sydney este un festival organizat anual în cel mai mare oraș al Australiei, implicând spectacole cu artificii, spectacole muzicale și drone.

Sursa Foto: ABC, The Independent

