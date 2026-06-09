Prima pagină » Știri externe » Un cetățean român a fost expulzat din provincia Napoli după ce a fost acuzat de deversarea ilegală de deșeuri toxice în Parcul Național Vezuviu

Un cetățean român a fost expulzat din provincia Napoli după ce a fost acuzat de deversarea ilegală de deșeuri toxice în Parcul Național Vezuviu

Un cetățean român a fost expulzat din provincia Napoli după ce a fost acuzat de deversarea ilegală de deșeuri toxice în Parcul Național Vezuviu
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un tânăr român în vârstă de 26 de ani este acuzat de transportarea și deversarea ilegală de rășini și vopsele toxice și periculosse în spațiul protejat al Parcului Național Vezuviu.  El a fost reținut de autoritățile italiene în Boscotrecase. 

La 6 iunie 2026, carabinierii Unității Parcului Forestier Boscoreale au executat o ordonanță emisă de judecătorul de investigații preliminare al Tribunalului Torre Annunziata, la cererea Parchetului.

Tânăr român de 26 de ani, pus sub acuzare și expulzat

Printre materialele găsite de autoritățile italiene se numără rășini industriale, vopsele și alte deșeuri clasificate ca fiind dăunătoare mediului înconjurător.  Substanțele pot pune în pericol solul și flora din zona protejată.

Tânărul nu a fost găsit imediat la reședința sa, de aceea, anchetatorii au lansat o serie de căutări pentru a-l localiza. El a fost găsit la domiciliul real din Boscotrecase. Arestat preventiv, i s-a intrzis să mai locuiască în provincia Napoli. Vehiculul folosit pentru transport a fost confiscat de autorități.

Deșeuri toxice, abandonate în Parcul Național Vezuviu

Suspectului i s-a impus interdicția de a locui în provincia Napoli. Bărbatul este acuzat de următoarele infracțiuni:  transport neautorizat și abandonare de deșeuri periculoase.

Ordinul este rezultatul unui efort de investigație complex care a durat trei luni, ca parte a combaterii infracțiunilor de mediu care amenință ecosistemul delicat al zonei vezuviene, potrivit Il Gazzettimo Vesuvuiano . 

Conform anchetatorilor, făptașul, împreună cu o femeie, au depozitat ilegal deșeuri periculoase pe strada Rendine, în preajma orașului Boscotrecase, pe 13 martie 2026.

Sursa Foto: Il  Gazzettimo Vesuviano/Envato

Recomandarea video

Citește și

REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
FLASH NEWS Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
20:29
Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
FLASH NEWS Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
19:52
Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
REACȚIE Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
19:44
Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
19:27
Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe