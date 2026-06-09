Un cetățean român a fost expulzat din provincia Napoli după ce a fost acuzat de deversarea ilegală de deșeuri toxice în Parcul Național Vezuviu

Un tânăr român în vârstă de 26 de ani este acuzat de transportarea și deversarea ilegală de rășini și vopsele toxice și periculosse în spațiul protejat al Parcului Național Vezuviu. El a fost reținut de autoritățile italiene în Boscotrecase.

La 6 iunie 2026, carabinierii Unității Parcului Forestier Boscoreale au executat o ordonanță emisă de judecătorul de investigații preliminare al Tribunalului Torre Annunziata, la cererea Parchetului.

Tânăr român de 26 de ani, pus sub acuzare și expulzat

Printre materialele găsite de autoritățile italiene se numără rășini industriale, vopsele și alte deșeuri clasificate ca fiind dăunătoare mediului înconjurător. Substanțele pot pune în pericol solul și flora din zona protejată.

Tânărul nu a fost găsit imediat la reședința sa, de aceea, anchetatorii au lansat o serie de căutări pentru a-l localiza. El a fost găsit la domiciliul real din Boscotrecase. Arestat preventiv, i s-a intrzis să mai locuiască în provincia Napoli. Vehiculul folosit pentru transport a fost confiscat de autorități.

Deșeuri toxice, abandonate în Parcul Național Vezuviu

Suspectului i s-a impus interdicția de a locui în provincia Napoli. Bărbatul este acuzat de următoarele infracțiuni: transport neautorizat și abandonare de deșeuri periculoase.

Ordinul este rezultatul unui efort de investigație complex care a durat trei luni, ca parte a combaterii infracțiunilor de mediu care amenință ecosistemul delicat al zonei vezuviene, potrivit Il Gazzettimo Vesuvuiano .

Conform anchetatorilor, făptașul, împreună cu o femeie, au depozitat ilegal deșeuri periculoase pe strada Rendine, în preajma orașului Boscotrecase, pe 13 martie 2026.

Sursa Foto: Il Gazzettimo Vesuviano/Envato