O echipă de întreținere a rețelei de canalizare din statul american Utah a avut parte de un moment de drăgălășenie neașteptată. Un pisoi cu blană de culoare albă și cu pată neagră în jurul gurii a rămas blocat într-o țeavă de scurgere.

Echipajele de intervenție l-au putut localiza pe pisoi cu ajutorul unei camere video montate pe o tijă. Încercând să-l convingă să iasă cu tija, pisoiul nu s-a clintit deloc.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Echipajele au folosit un robot numit după un personaj din „Războiul Stelelor

Echipajele au recurs la o altă soluție modernă: l-au trimis pe R2-D2, un dispozitiv mobil numit după faimosul robot din filmele „Star Wars”.

Acest dispozitiv mobil este teleghidat și este dotat cu cameră video montată și cu o lanteră. Seamănă cu o mașinuță de jucărie cu telecomandă și este folosit de obicei pentru inspecția țevilor.

Pisoiul a fost salvat. Reacția reprezentanților municipalității

„Robotul” R2-D2 l-a împins ușor pe pisoi care a tot miaunat de frică, până când acesta a ieșit în siguranță afară din conductă, a relatat ABC News.

Reprezentanții municipalității au declarat: „R2-D2 este folosit, de obicei, pentru inspecția conductelor, dar are și rolul de «salvator de pisoi» pe lista sa de funcții”.