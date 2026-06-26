Un post public de radio german face campanie împotriva aparatelor de aer condiționat: „Ce ne răcorește pe noi, încălzește Pământul”

Un post public de radio și televiziune german derulează o campanie împotriva aparatelor de aer condiționat.

În timp ce valul de căldură extremă face victime numeroase în Europa de Vest, ARD a afișat un infografic intitulat „Aparatele de aer condiționat: ce ne răcorește pe noi, încălzește Pământul!”.

Infograficul susține că utilizarea aparatelor de aer condiționat ar putea duce la creșterea temperaturilor globale cu încă 0,05 grade Celsius până în 2050, în condițiile în care consumul de electricitate la nivel național este bazat pe combustibili fosili.

Potrivit Deutsche Welle, în Germania, numai 6% din gospodării au aparate de răcire. Totuși, cererea de aparate de aer condiționat a crescut cu 75% din 2019 până în 2024.

Multe case și apartamente din Germania au fost proiectate pentru a menține căldura în timpul lunilor reci.

Sursa Foto: Envato