Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „profund îngrijorată“, după ce o navă comercială cu echipaj ucrainean și azer a fost lovită de drone în largul coastelor României. Șefa executivului european a catalogat incidentul drept o nouă escaladare a tensiunilor provocate de Rusia în Marea Neagră.

„Suntem profund îngrijorați de încă o escaladare a tensiunilor din partea Rusiei în Marea Neagră. O navă civilă cu echipaj ucrainean și azer a fost lovită în largul coastelor României. Aceste atacuri nesăbuite vizează vieți nevinovate și încalcă în mod flagrant dreptul internațional. Gândurile mele se îndreaptă către familia și cei dragi ai marinarului care și-a pierdut viața. Și către familiile celor trei membri ai echipajului care sunt încă dispăruți. Le adresez mulțumirile mele echipelor de salvare care lucrează fără încetare pentru a-i găsi.“, a scris președinta Comisiei Europene pe pagina sa de X. Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

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O navă a fost lovită de drone vineri în Marea Neagră. Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare. Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viață și una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute.

Autoritățile române au fost alertate de membrii echipajului în jurul orei 10:00. La bordul navei se aflau 13 marinari: 10 cetăţeni ucraineni şi 3 cetăţeni azeri.

Potrivit unei analize Bloomberg, de la începutul lunii octombrie, alte șapte nave comerciale au fost atacate de drone rusești în largul coastelor Bulgariei și României. Aceste atacuri au provocat moartea a peste douăzeci de marinari, conform autorităților din ambele țări, precizează sursa citată.