Ursula von der Leyen trimite Ucrainei prima tranșă din împrumutul de 90 de miliarde de euro. Câți bani va primi, astăzi, Kievul

Ucraina va primi, joi, 25 iunie, primele 3,2 miliarde de euro din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferința de redresare a Ucrainei de la Gdańsk.

„Astăzi, transferăm prima tranșă din cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro”, a subliniat ea.

Potrivit președintei CE, UE și statele sale membre au oferit Ucrainei aproximativ 200 de miliarde de euro sub formă de asistență de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei.

„Astăzi transferăm prima tranșă din cadrul acestui împrumut, 3,2 miliarde de euro sub formă de asistență macrofinanciară”, a declarat von der Leyen.

De asemenea, ea a anunțat că, în următoarele zile, UE va începe transferul de fonduri dintr-un pachet de 6 miliarde de euro destinat producției de drone în Ucraina.

„Aceasta este solidaritatea în acțiune”, a spus von der Leyen.

Ulterior, prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a anunțat că Ucraina a primit deja prima tranșă în valoare de 3,2 miliarde de euro.

„Fondurile sunt deja incluse în bugetul de stat. Acestea vor contribui la consolidarea capacităților noastre de apărare și la susținerea rezilienței sociale a Ucrainei”, a afirmat ea.

În luna mai, președintele Volodimir Zelenski a semnat Acordul de împrumut și Memorandumul de înțelegere în temeiul cărora Ucraina urmează să primească asistență financiară în valoare de 90 de miliarde de euro din partea UE, în perioada 2026–2027.

Din această sumă, se preconizează alocarea a 30 de miliarde de euro pentru asistență macrofinanciară acordată statului și a altor 60 de miliarde de euro pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării.

Pentru a beneficia de această finanțare, Ucraina trebuie să prezinte Comisiei Europene o evaluare a nevoilor sale în materie de apărare. Se va acorda prioritate achiziționării de arme fabricate în Europa; cu toate acestea, în anumite cazuri, fondurile pot fi utilizate și pentru achiziționarea de arme care nu sunt fabricate în Europa, scrie RBC-Ukraine.