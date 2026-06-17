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Vacanță fără avion: CFR reintroduce trenurile de vară directe spre Istanbul, Sofia și Varna. Cât costă un bilet în 2026 și cât durează călătoria

Ionuț Stan
Vacanță fără avion: CFR reintroduce trenurile de vară directe spre Istanbul, Sofia și Varna. Cât costă un bilet în 2026 și cât durează călătoria
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Tren - Foto: Freepik.com - Imagine cu rol ilustrativ
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CFR Călători a reluat trenurile de vară directe dintre București și Istanbul, Sofia sau Varna. Cursele vor circula zilnic până în octombrie, iar biletele pot fi rezervate cu până la 90 de zile înainte.

Românii care își planifică vacanțele de vară în Bulgaria sau Turcia au din nou la dispoziție o alternativă confortabilă la avion și automobil. CFR Călători a repus în circulație trenul internațional sezonier „România”, care asigură legături directe zilnice între București și trei destinații populare: Istanbul, Sofia și Varna, scrie Euronews.com.

CFR Călători lansează „Trenurile Soarelui 2026”. În ce perioadă circulă trenurile

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Serviciul a fost reluat începând cu 12 iunie pentru ruta către Varna și din 13 iunie pentru cursele spre Sofia și Istanbul. Trenurile vor circula până pe 12 octombrie, în timp ce ultima plecare către Varna din București va avea loc pe 11 octombrie.

Operatorul feroviar precizează că aceste rute sunt gândite pentru a oferi călătorilor o opțiune de transport „confortabilă și accesibilă”, într-un context în care tot mai mulți europeni aleg trenul pentru călătoriile internaționale. Creșterea interesului pentru transportul feroviar vine pe fondul popularității tot mai mari a trenurilor de noapte și al căutării unor alternative la zborurile pe distanțe scurte.

Cât costă biletele către Bulgaria și Turcia

Călătorii pot cumpăra bilete cu până la 90 de zile înainte de plecare, atât online, prin platforma CFR Călători, cât și din gările și agențiile autorizate pentru vânzarea biletelor internaționale. Rutele sunt disponibile și pentru posesorii abonamentelor Interrail.

București – Varna

Trenul pleacă zilnic din Gara de Nord la ora 10:46 și ajunge în stațiunea bulgară Varna la ora 19:56. Durata călătoriei este de aproximativ 9 ore și 10 minute.

La întoarcere, plecarea din Varna este programată la ora 09:30, iar sosirea în București la ora 16:56.

Prețul unui bilet la clasa a doua începe de la 140 de lei pe sens.

CFR Călători lansează „Trenurile Soarelui 2026”. În ce perioadă circulă trenurile

CFR Călători lansează „Trenurile Soarelui 2026”. În ce perioadă circulă trenurile

București – Sofia

Pentru capitala Bulgariei, trenul pleacă din București la ora 10:46 și ajunge la Sofia la ora 20:41.

Durata călătoriei este de aproximativ 9 ore și 55 de minute.

La retur, trenul pleacă din Sofia la ora 07:00 și ajunge în Gara de Nord la ora 16:56.

Tarifele pornesc de la 180 de lei pentru un bilet la clasa a doua.

Tren de noapte către Istanbul

Cea mai lungă și spectaculoasă rută rămâne cea către Istanbul, una dintre destinațiile preferate de turiștii români.

Trenul internațional pleacă din București Nord la ora 10:46 și ajunge în gara Halkalı din Istanbul la ora 09:56 în dimineața următoare. Durata totală a călătoriei este de aproximativ 23 de ore și 10 minute.

La întoarcere, trenul pleacă din Istanbul la ora 20:00 și ajunge în București a doua zi la ora 16:56.

Un loc într-un compartiment cu patru paturi costă de la 300 de lei pe sens.

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