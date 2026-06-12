CFR Călători lansează „Trenurile Soarelui 2026”. În ce perioadă circulă trenurile

Începând cu ziua de vineri, 12 iunie 2026, CFR Călători a anunțat că se lansează „Trenurile Soarelui 2026”. Prin intermediul acestui program sunt legate direct orașe din toată țara de litoralul Mării Negre. Detaliile se află mai jos, în articol.

De azi începe programul „Trenurile Soarelui 2026”. Programul va fi derulat între 12/13 iunie și 6/7 septembrie 2026 și pune la dispoziția turiștilor trenuri către principalele destinații de pe litoral, pentru a asigura transportul pe durata sezonului de vară.

Trenurile Soarelui 2026: perioada în care transportul este disponibil

„Start vacanțelor la mare! 🌊🚂 De astăzi, Trenurile Soarelui 2026 pornesc spre litoral!

În perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026, CFR Călători asigură legături directe către stațiunile de la Marea Neagră, din toate regiunile țării, prin programul estival Trenurile Soarelui.

Fie că vă doriți câteva zile de relaxare, un weekend pe plajă sau o vacanță în familie, alegeți trenul și bucurați-vă de călătoria spre destinația de vacanță.

Atenție! În perioada 13–30 iunie 2026, circulația trenurilor pe secția Constanța – Mangalia se va desfășura în contextul redeschiderii liniei Hm Costinești – Mangalia pe întreaga distanță, fără oprire în stația Costinești Tabără, la solicitarea CFR SA. Pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești. De asemenea, pasagerii care au deja bilete achiziționate cu plecare sau sosire în stația Costinești Tabără sunt rugați să utilizeze stația Costinești.

Cumpărați biletele online de pe www.cfrcalatori.ro și porniți spre mare cu Trenurile Soarelui!”, au transmis reprezentanții CFR Călători pe Facebook.

„Timp de trei luni, în sezonul estival 2026, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe (30 dus/30 întors) zilnic către litoralul Mării Negre, dintre care 28 sunt suplimentare (14 dus/14 întors), iar restul fac parte din circulația obișnuită”, a mai menționat CFR Călători.

CFR Călători a anunțat și trenurile directe suplimentare care sunt disponibile din:

Nord-Vest: Oradea, Satu Mare/Baia Mare

Vest: Arad, Timișoara Nord, Reșița Nord

Centru: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu

Nord-Est / Est: Suceava Nord, Iași, Galați

Sud: Craiova, București

Conexiuni multiple din București

„Pe lângă aceste trenuri, pasagerii din întreaga țară au la dispoziție numeroase conexiuni din București, întrucât pe magistrala București Nord – Constanța trenurile circulă în regim cadențat, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Această frecvență ridicată oferă flexibilitate în alegerea orei de călătorie, iar durata călătoriei pe distanța București Nord – Constanța este una redusă, de aproximativ 2 ore pentru trenurile InterCity și 2 ore și 20 de minute pentru InterRegio, ceea ce face deplasarea către litoral mai rapidă și mai confortabilă”, transmite instituția.

Cât costă un bilet de tren?

CFR Călători oferă și exemple în cadrul comunicatului transmis vineri, 12 iunie 2026. De pildă, avem următoarele tarife pentru ruta București – Constanța, pentru un bilet la clasa a II-a cu loc rezervat:

48,50 lei – tren Regio (R);

92,00 lei – tren InterRegio (IR);

105,00 lei – tren InterCity (IC).

Călătorii au posibilitatea să primească și reduceri ale tarifelor, dacă biletele de tren sunt achiziționate din timp.

Emise cu anticipație – reducere de 10% pentru biletele cumpărate cu cel puțin 11 zile înainte de plecare, reducere 5% pentru bilete cumpărate cu anticipație de la 6 la 10 zile;

Oferta Dus–Întors – reducere de 10% la achiziționarea simultană a biletelor de dus și întors.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook; Shutterstock