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Veste cumplită pentru fanii Top Gear. Jeremy Clarkson, diagnosticat cu o formă agresivă de cancer. Celebrul prezentator va fi operat de urgență

Ionuț Stan
Veste cumplită pentru fanii Top Gear. Jeremy Clarkson, diagnosticat cu o formă agresivă de cancer. Celebrul prezentator va fi operat de urgență
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Jeremy Clarkson, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii britanice și fostul prezentator al emisiunii „Top Gear”, a dezvăluit că suferă de o formă agresivă de cancer. Vestea a fost făcută publică în ultimele episoade ale serialului „Clarkson’s Farm”.

Vestea care a căzut ca un trăsnet pentru fanii din întreaga lume a fost dezvăluită chiar de Jeremy Clarkson, celebrul prezentator britanic cunoscut pentru succesul uriaș al emisiunii „Top Gear”, scrie SkyNews.

În ultimele episoade ale sezonului 5 din „Clarkson’s Farm”, difuzate pe Prime Video, Clarkson a mărturisit că a fost diagnosticat cu cancer și că urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală. Momentul a fost unul emoționant. În timpul unei discuții cu colegii săi Charlie Ireland și Kaleb Cooper, vedeta britanică a făcut anunțul fără ocolişuri.

„Am cancer”, a declarat Jeremy Clarkson.

Surprins de veste, Kaleb Cooper l-a întrebat: „Nu, nu ai. Unde?”. Clarkson a răspuns: „Unde se află nu este treaba nimănui. Ştiu asta încă din luna mai”.

Diagnosticul a venit după o biopsie

Prezentatorul a explicat că absența sa temporară din activitățile fermei a fost cauzată de investigațiile medicale efectuate în ultimele săptămâni.

„Am făcut o biopsie”, a spus Clarkson, precizând că medicii i-au confirmat existența unei forme agresive de cancer.

Totuși, există și o veste încurajatoare. Potrivit acestuia, boala a fost descoperită într-un stadiu foarte timpuriu, ceea ce crește șansele de succes ale tratamentului.

„Va trebui să mă duc să fac o operaţie; operaţia în sine durează foarte puţin, dar corpul tău rămâne indisponibil pentru o perioadă scurtă de timp”, a explicat Jeremy Clarkson.

June 24, 2022, Krakow, Poland: The Grand Tour stars, Jeremy Clarkson, Richard Hammond and James May, visit Cracow, Poland, while on tour filming the show. The Grand Tour is a British motoring television series, created by Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, and Andy Wilman, made for Amazon exclusively for its online streaming service Amazon Prime Video which premiered in 2016. The programme was conceived in the wake of the departure of Clarkson, Hammond, May and Wilman from the BBC series Top Gear. (Credit Image: © Vito Corleone/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

În imaginile difuzate în cadrul emisiunii, prezentatorul apare într-un pat de spital și vorbește deschis despre starea sa de sănătate.

„Clarkson’s Farm” a început sezonul cu mine într-un pat de spital, iar acum suntem la finalul sezonului 5 şi m-am întors într-un pat de spital”, a spus acesta.

Mesaj emoționant pentru fani

Jeremy Clarkson a dezvăluit că o parte a tratamentului nu a decurs conform planului și că urmează noi proceduri medicale.

„O parte din tratament” a „mers prost. Dacă următoarea rundă de tratament va fi de succes, ne vedem în sezonul 6, iar dacă nu, nu ne vom vedea”, a explicat prezentatorul, adăugând că rezultatul următoarei etape va fi decisiv.

Înainte de difuzarea ultimelor episoade din sezonul 5, vedeta britanică a publicat și un videoclip pe Instagram în care și-a avertizat urmăritorii că finalul sezonului este „foarte, foarte dificil”.

Jeremy Clarkson a devenit celebru la nivel mondial după aproape două decenii petrecute la cârma emisiunii „Top Gear”, unde a făcut echipă cu Richard Hammond și James May. Formatul BBC a devenit unul dintre cele mai urmărite programe auto din istoria televiziunii.

În ultimii ani, Clarkson a cucerit un nou public prin „Clarkson’s Farm”, serialul care documentează provocările sale ca proprietar și administrator al unei ferme din mediul rural britanic, în ciuda lipsei de experiență în agricultură.

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