Veste cumplită pentru fanii Top Gear. Jeremy Clarkson, diagnosticat cu o formă agresivă de cancer. Celebrul prezentator va fi operat de urgență

Jeremy Clarkson, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii britanice și fostul prezentator al emisiunii „Top Gear”, a dezvăluit că suferă de o formă agresivă de cancer. Vestea a fost făcută publică în ultimele episoade ale serialului „Clarkson’s Farm”.

Vestea care a căzut ca un trăsnet pentru fanii din întreaga lume a fost dezvăluită chiar de Jeremy Clarkson, celebrul prezentator britanic cunoscut pentru succesul uriaș al emisiunii „Top Gear”, scrie SkyNews.

În ultimele episoade ale sezonului 5 din „Clarkson’s Farm”, difuzate pe Prime Video, Clarkson a mărturisit că a fost diagnosticat cu cancer și că urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală. Momentul a fost unul emoționant. În timpul unei discuții cu colegii săi Charlie Ireland și Kaleb Cooper, vedeta britanică a făcut anunțul fără ocolişuri.

„Am cancer”, a declarat Jeremy Clarkson.

Surprins de veste, Kaleb Cooper l-a întrebat: „Nu, nu ai. Unde?”. Clarkson a răspuns: „Unde se află nu este treaba nimănui. Ştiu asta încă din luna mai”.

Diagnosticul a venit după o biopsie

Prezentatorul a explicat că absența sa temporară din activitățile fermei a fost cauzată de investigațiile medicale efectuate în ultimele săptămâni.

„Am făcut o biopsie”, a spus Clarkson, precizând că medicii i-au confirmat existența unei forme agresive de cancer.

Totuși, există și o veste încurajatoare. Potrivit acestuia, boala a fost descoperită într-un stadiu foarte timpuriu, ceea ce crește șansele de succes ale tratamentului.

„Va trebui să mă duc să fac o operaţie; operaţia în sine durează foarte puţin, dar corpul tău rămâne indisponibil pentru o perioadă scurtă de timp”, a explicat Jeremy Clarkson.

În imaginile difuzate în cadrul emisiunii, prezentatorul apare într-un pat de spital și vorbește deschis despre starea sa de sănătate.

„Clarkson’s Farm” a început sezonul cu mine într-un pat de spital, iar acum suntem la finalul sezonului 5 şi m-am întors într-un pat de spital”, a spus acesta.

Mesaj emoționant pentru fani

Jeremy Clarkson a dezvăluit că o parte a tratamentului nu a decurs conform planului și că urmează noi proceduri medicale.

„O parte din tratament” a „mers prost. Dacă următoarea rundă de tratament va fi de succes, ne vedem în sezonul 6, iar dacă nu, nu ne vom vedea”, a explicat prezentatorul, adăugând că rezultatul următoarei etape va fi decisiv.

Înainte de difuzarea ultimelor episoade din sezonul 5, vedeta britanică a publicat și un videoclip pe Instagram în care și-a avertizat urmăritorii că finalul sezonului este „foarte, foarte dificil”.

Jeremy Clarkson a devenit celebru la nivel mondial după aproape două decenii petrecute la cârma emisiunii „Top Gear”, unde a făcut echipă cu Richard Hammond și James May. Formatul BBC a devenit unul dintre cele mai urmărite programe auto din istoria televiziunii.

În ultimii ani, Clarkson a cucerit un nou public prin „Clarkson’s Farm”, serialul care documentează provocările sale ca proprietar și administrator al unei ferme din mediul rural britanic, în ciuda lipsei de experiență în agricultură.