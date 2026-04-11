11 Aprilie, calendarul zilei: Jeremy Clarkson împlinește 66 de ani. Teo Peter ar fi împlinit 72 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 11 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jeremy Clarkson este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori auto din lume, remarcat pentru stilul său direct, umorul sarcastic și opiniile adesea controversate. Născut pe 11 aprilie 1960, în Anglia, el a devenit celebru ca gazdă principală a emisiunii Top Gear, unde a revoluționat modul în care sunt prezentate mașinile la televizor. După plecarea sa de la BBC, el a continuat succesul alături de colegii săi în emisiunea The Grand Tour, difuzată pe platforma Amazon. De-a lungul carierei, el a fost apreciat pentru abilitatea de a transforma subiecte tehnice în divertisment accesibil publicului larg. Pe lângă televiziune, Clarkson este și jurnalist și autor, scriind articole și cărți despre automobile și viața de zi cu zi. În ultimii ani, el a atras atenția și prin emisiunea Clarkson’s Farm, în care explorează provocările agriculturii moderne. Chiar dacă a fost implicat în mai multe controverse, Jeremy Clarkson rămâne o figură influentă în cultura auto și în divertismentul britanic.

Teo Peter a fost un important muzician român, cunoscut mai ales ca basist și cofondator al trupei Compact. Născut pe 11 aprilie 1954, în Cluj-Napoca, el a contribuit la definirea sunetului formației în perioada sa de maxim succes. Compact a lansat piese care au devenit emblematice, precum Fata din vis, Cântec pentru prieteni sau O noapte și o zi. Teo Peter a colaborat și cu alți artiști și proiecte muzicale, fiind considerat un muzician versatil și profesionist. Stilul său de a cânta la chitară bas era apreciat pentru claritate și echilibru. În afara scenei, era cunoscut ca o persoană discretă și dedicată meseriei sale. Teo Peter a murit pe 4 decembrie 2004, în Bucureşti, în urma unui accident rutier. Mașina în care se afla a fost lovită de un autoturism condus de un angajat al Ambasadei SUA. Moartea lui a avut un impact puternic asupra comunității artistice și a publicului, însă el rămâne un pionier şi un simbol al rock-ului românesc, apreciat de generații întregi de fani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1755: James Parkinson 🇬🇧🩺, chirurg englez. Primul care a descris „paralizia agitătoare”, o afecțiune care mai târziu va fi redenumită boala Parkinson

🎂1858: Barbu Ștefănescu Delavrancea 🇷🇴✒️

🎂1871: Theodor Pallady 🇷🇴🎨

🎂1924: Gheorghe Viziru 🇷🇴🥎

🎂1929: Jack Betts 🇺🇸🎬 Recunoscut pentru filmele de tip Spaghetti western; a apărut și în Spider-man (2002)

🎂1954: Teo Peter 🇷🇴🎸 basist și cofondator în 1977, împreună cu Costi Cămărășan, al formației Compact. A decedat tragic, la 50 de ani, în urma unui accident rutier, taxiul în care se afla fiind lovit de un Ford Expedition condus de un angajat al Ambasadei SUA din București aflat în stare de ebrietate, Christopher VanGoethem

🎂1960: Jeremy Clarkson 🇬🇧📺🚗 Top Gear, Grand Tour

🎂1973: Jennifer Esposito 🇺🇸🎬

🎂1981: Alessandra Ambrosio 🇧🇷💃🏻🎬

Decese 🕯

🕯️1899: Lascăr Catargiu 🇷🇴🗣, om politic, prim-ministru al Principatelor Unite și al Regatului României

🕯️1944: Ion Minulescu 🇷🇴✒️ reprezentant important al simbolismului românesc

🕯️1964: Alexandru Ghica 🇷🇴🧮, matematician fondatorul școlii românești de analiză funcțională⁠

🕯️1998: Rodney Harvey 🇺🇸🎬 My Own Private Idaho (1991). A murit la 30 de ani de supradoză

🕯️2005: Lucien Laurent 🇫🇷⚽️ faimos pentru că a marcat primul gol din istorie la Campionatul Mondial de Fotbal (1930, Uruguay), 4-1 contra Mexicului. A trăit 97 de ani

🕯️2005: André François 🇫🇷🖍 a fost un grafician și ilustrator de cărți pentru copii (cartoonist) francez, de origine ungară, născut la Timișoara

🕯️2007: Kurt Vonnegut 🇺🇸✒️ Micul dejun al campionilor (Breakfast of Champions), 1973

Evenimente📋

📋🕯 Ziua internaţională a celor eliberaţi din lagărele de concentrare fasciste; este marcată în ziua eliberării, la 11.IV.1945, a lagărului de la Buchenwald (simbol al ororilor naziste)

Calendar 🗒

🗒1680: Apare, la Iași, „Psaltirea de-nțăles a sfântului împărat proroc David”, cu text slavo-român, tradusă de Dosoftei, mitropolitul Moldovei

🗒1814: Tratatul de la Fontainebleau pune capăt Războiului celei de-a Șasea Coaliții împotriva lui Napoleon Bonaparte, și îl forțează să abdice necondiționat pentru prima dată

🗒1877: Trupele țariste trec frontiera României, îndreptându-se spre frontul din Balcani

🗒1880: Ia ființă prima direcție a Căilor Ferate Române

🗒1899: Spania cedează Puerto Rico Statelor Unite

🗒1919: A fost creată Organizația Internațională a Muncii, cu sediul la Geneva. România este membru fondator

🗒1945: Trupele americane eliberează lagărul de concentrare Buchenwald

🗒1961: Începe procesul Eichmann în Israel. El este acuzat ca fiind unul dintre organizatorii așa-zisei soluții finale. La 31 mai 1962, este executat

🗒1970: NASA lansează misiunea lunară Apollo 13. După explozia unuia dintre cele două rezervoare de oxigen din modulul de serviciu, a treia aterizare pe Lună trebuie să fie abandonată. Cei trei astronauți sunt aduși în siguranță înapoi pe Pământ într-o operațiune dramatică de salvare, care a primit atenție mondială

🗒1976: Este creat primul computer personal Apple I

🗒1992: S-a înființat Eximbank, bancă specializată în susținerea comerțului exterior al României

🗒1992: Radu Câmpeanu anunță retragerea PNL din Convenția Democrată Română

🗒2000: Guvernul României solicită Agenției Standard and Poor’s să precizeze care sunt sursele de documentare în baza cărora a fost elaborată evaluarea României

10 Aprilie, calendarul zilei: Leonard Doroftei împlinește 56 de ani, Steven Seagal 74. Are loc tragedia din apropierea aeroportului din Smolensk

9 Aprilie, calendarul zilei: Anamaria Vartolomei împlinește 27 de ani. Este efectuată cea mai veche înregistrare sonoră cunoscută

8 Aprilie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Romilor. Este descoperită celebra statuie Venus din Milo