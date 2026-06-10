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Victorie pentru Trump în Congresul SUA: Republicanii au alocat 70 de miliarde de dolari pentru agenția antimigrație ICE și securizarea frontierei

Ionuț Stan
Victorie pentru Trump în Congresul SUA: Republicanii au alocat 70 de miliarde de dolari pentru agenția antimigrație ICE și securizarea frontierei
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Camera Reprezentanților a aprobat la limită un proiect de lege care alocă 70 de miliarde de dolari pentru finanțarea agențiilor americane de imigrație și control al frontierelor până la finalul mandatului președintelui Donald Trump. După luni de dispute politice, documentul ajunge acum pe biroul liderului de la Casa Albă.

După luni întregi de confruntări politice și negocieri tensionate, republicanii au reușit să obțină adoptarea unuia dintre cele mai importante proiecte legislative ale administrației Trump în domeniul imigrației, scrie The Wall Street Journal.

Donald Trump / Foto – Mediafax

Camera Reprezentanților a votat marți, cu 214 voturi pentru și 212 împotrivă, un pachet financiar în valoare de 70 de miliarde de dolari destinat finanțării Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) și a Poliției de Frontieră pentru restul mandatului președintelui Donald Trump.

Votul a urmat aproape în totalitate liniile de partid. Singura excepție notabilă a fost reprezentată de Kevin Kiley, fost republican devenit independent, care s-a alăturat democraților și a votat împotriva proiectului.

Documentul merge acum la Casa Albă, unde urmează să fie promulgat de președintele Donald Trump.

Republicanii au ocolit opoziția democraților din Senat

Proiectul fusese deja aprobat de Senatul controlat de republicani după o sesiune maraton de vot. Pentru a accelera procesul legislativ, republicanii au utilizat procedura de reconciliere bugetară, mecanism care le-a permis să adopte legea fără a avea nevoie de sprijinul democraților din camera superioară a Congresului.

Adoptarea pachetului pune capăt unui conflict politic care a blocat luni de zile finanțarea unor componente importante ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Agenți federali ICE - Foto: Profimedia images

Agenți federali ICE – Foto: Profimedia images

Disputa dintre republicani și democrați privind atribuțiile și finanțarea agențiilor de imigrație a provocat chiar o închidere parțială a DHS timp de 76 de zile la începutul anului. Criza a fost parțial rezolvată în aprilie, când președintele Donald Trump a semnat o lege bipartizană care asigura temporar finanțarea agențiilor DHS neimplicate direct în aplicarea măsurilor stricte privind imigrația.

Fondurile controversate cerute de Trump au provocat tensiuni

Negocierile au fost complicate și de cererile suplimentare formulate de liderul de la Casa Albă. Donald Trump a insistat în repetate rânduri ca proiectul să includă un miliard de dolari pentru măsuri de securitate destinate sălii de bal de la Casa Albă și 1,8 miliarde de dolari pentru un fond special destinat despăgubirii unor aliați politici care, potrivit administrației, ar fi fost victime ale unor abuzuri politice.

Donald Trump - Foto: Shutterstock

Donald Trump – Foto: Shutterstock

În cele din urmă, finanțarea destinată sălii de bal a fost eliminată din forma finală a proiectului.

În ceea ce privește fondul de despăgubire, republicanii au respins amendamentele care urmăreau limitarea utilizării sale, însă administrația a transmis ulterior că programul nu va mai fi implementat. Democrații au continuat să se opună proiectului, invocând inclusiv incidentele din ianuarie în care doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de agenți ai serviciilor de imigrație.

Cu toate acestea, opoziția nu a reușit să obțină un compromis cu Casa Albă privind reformarea sistemului de imigrație, iar republicanii au reușit să își impună agenda legislativă.

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