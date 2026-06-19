Viktor Orban nu va mai putea să fie desemnat niciodată premierul Ungariei. Președintele ungar a promulgat decizia

Fostul premier Viktor Orban nu se va mai putea întoarce niciodată la putere. Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat decizia Parlamentului. Niciun politician ungar nu poate să fie prim-ministru pentru mai mult de 8 ani.
Se încheie oficial o eră pentru Ungaria. Noul prim-ministru Peter Magyar a promis că va propune o lege pentru limitarea mandatului prim-ministrului la 8 ani. Viktor Orban a fost premier timp de 20 de ani. Din 2010, el a condus guvernul Ungariei neîntrerupt, timp de 16 ani (patru mandate consecutive).
Potrivit amendamentului, niciun politician ungar nu mai are voie să fie prim-ministru după ce a îndeplinit două mandate de câte 4 ani (8 ani în total), potrivit Politico.
Parlamentul ungar a dat un vot covârșitor pentru aprobarea amendamentului luni, trimis ulterior pe biroul președintelui pentru a fi semnat.
Și președintele Tamas Sulyok a semnat amendamentul. Viktor Orban nu va mai putea să fie desemnat niciodată prim-ministru.
Amendamentul se va aplica și în cazul lui Peter Magyar, care și-a început mandatul din mai 2026.
Dacă se va forma aceeași majoritate parlamentară pentru a-l desemna din nou premier, el își va putea continua cel de-al doilea și ultimul mandat până în 2034.
După încheierea celui de-al doilea mandat, nici el nu va mai avea dreptul să fie desemnat prim-ministru.
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