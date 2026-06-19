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Viktor Orban nu va mai putea să fie desemnat niciodată premierul Ungariei. Președintele ungar a promulgat decizia

Viktor Orban nu va mai putea să fie desemnat niciodată premierul Ungariei. Președintele ungar a promulgat decizia
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Fostul premier Viktor Orban nu se va mai putea întoarce niciodată la putere. Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat decizia Parlamentului. Niciun politician ungar nu poate să fie prim-ministru pentru mai mult de 8 ani.

Se încheie oficial o eră pentru Ungaria. Noul prim-ministru Peter Magyar a promis că va propune o lege pentru limitarea mandatului prim-ministrului la 8 ani. Viktor Orban a fost premier timp de 20 de ani. Din 2010, el a condus guvernul Ungariei neîntrerupt, timp de 16 ani (patru mandate consecutive).

Orban nu se va mai întoarce niciodată la Palatul Carmelit

Potrivit amendamentului, niciun politician ungar nu mai are voie să fie prim-ministru după ce a îndeplinit două mandate de câte 4 ani (8 ani în total), potrivit Politico.

Parlamentul ungar a dat un vot covârșitor pentru aprobarea amendamentului luni, trimis ulterior pe biroul președintelui pentru a fi semnat.

Și președintele Tamas Sulyok a semnat amendamentul. Viktor Orban nu va mai putea să fie desemnat niciodată prim-ministru.

Măsura se aplică și în cazul lui Peter Magyar

Amendamentul se va aplica și în cazul lui Peter Magyar, care și-a început mandatul din mai 2026.

Dacă se va forma aceeași majoritate parlamentară pentru a-l desemna din nou premier, el își va putea continua cel de-al doilea și ultimul mandat până în 2034.

După încheierea celui de-al doilea mandat, nici el nu va mai avea dreptul să fie desemnat prim-ministru.

Sursa Foto: Mediafax Foto

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