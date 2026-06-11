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Violențe în Belfast: zeci de români din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară. Ce anunță Ministerul de Externe

Melania Agiu
Violențe în Belfast: zeci de români din Irlanda de Nord au solicitat asistență consulară. Ce anunță Ministerul de Externe
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Cel puțin 20 de români stabiliți în Belfast au solicitat asistență consulară, în urma protestelor anti-imigrație care au paralizat cel mai mare oraș al Irlandei de Nord, în ultimele zile.

Unii dintre români vor să se întoarcă în țară.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din țara noastră au transmis, joi, în cadrul unui briefing de presă, că Ambasada Irlandei a emis 7 titluri de călătorie pentru a reveni în România, în regim de urgență. Nu e timp de făcut pașaport, au precizat reprezentații Ministerului. Printre cei 20 de români sunt și 7 minori.

În Iralnda de Nord trăiesc 20.000 de români. În acesat context, autoritățile responsabile vor să deschidă un birou consular în Belfast.

Ambasadorul Laura Popescu este în contact cu Hilary Benn, ministrul de stat pentru Irlanda de Nord din guvernul de la Londra.

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord anunța, seara trecută, că, până în prezent, nu au fost raportate victime de cetățenie română în urma evenimentelor din Belfast.

„Recomandăm cetățenilor români din regiune să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite zonele în care au loc demonstrații sau în care circulația este restricționată.

Orice persoană care se află în pericol trebuie să apeleze numărul de urgență 999 sau 112.

În cazul în care există persoane afectate, fie prin acte de discriminare sau prin distrugerea bunurilor, acestea pot face sesizări la Poliția din Irlanda de Nord fie la telefon 101, fie completând formularul online disponibil la www.psni.police.uk/report. De asemenea, pentru raportări sub protecția anonimatului este disponibil numărul Crime Stoppers – 0800 555 111 sau website-ul www.crimestoppers-uk.org.

Reamintim că cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela numărul de telefon pentru situații de urgență al Consulatului General din Edinburgh – 00447951858445.“, a mai transmis Ambasada.

A doua noapte de proteste anti-imigrație și violențe din Irlanda de Nord a fost marcată de ciocniri dure între forțele de ordine și manifestanți. Incidentele s-au extins în afara capitalei Belfast, iar poliția a fost nevoită să folosească tunuri de apă. Revoltele au izbucnit după ce un imigrant sudanez a atacat brutal cu cuțitul un localnic pe 8 iunie.

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