MAE anunță că locuințele a trei familii de români au fost vandalizate la Belfast după violențele anti-imigrație

Casele a trei familii de români au fost vandalizate, în noaptea de marți spre miercuri, după violențele din timpul protestelor anti-imigrație din Belfast, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București.

MAE anunță că prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh face demersuri continue pentru a identifica eventuali cetățeni români afectați de incidentele din noaptea de marți spre miercuri. Până acum, reprezentanții oficiului consular sunt în dialog cu trei familii de români ale căror locuințe au fost vandalizate. MAE a transmis că cetățenii români sunt în siguranță și vor să revină în țară în cel mai scurt timp.

„În contextul evenimentelor violente petrecute recent în Belfast, Irlanda de Nord, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, face demersuri continue pentru a identifica eventuali cetățeni români afectați de aceste incidente și pentru acordarea asistenței consulare, conform competențelor. Până la acest moment, reprezentanții oficiului consular sunt în dialog cu trei familii de cetățeni români ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor din noaptea de 9 iunie 2026. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp”, a transmis MAE.

La nivelul Consulatului General al României la Edinburgh a fost recepționată o solicitare de emitere a unui titlu de călătorie, formulată de părintele unui cetățean român minor, care, ca urmare a violențelor recente, dorește să revină în România împreună cu familia.

Recomandările MAE

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.

Mai multe locuințe și vehicule au fost incendiate în Belfast, iar sute de protestatari au atacat forțele de ordine în urma unui atac cu cuțitul pentru care un cetățean sudanez a fost acuzat de tentativă de omor. Oficialii nord-irlandezi au condamnat violențele, susținând că numeroase persoane vizate au fost alese pe criterii rasiale.

RECOMANDAREA AUTORULUI: