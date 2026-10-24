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Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a opri războiul pe actuala linie a frontului: „Rusia controlează 19,3% din teritoriul Ucrainei. Ei nu controlează 25%”

Melania Agiu
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a ajunge la un acord cu Rusia pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu acordat, vineri, postului ABC News, liderul de la Kiev a declarat că ar încheia un acord de pace chiar astăzi dacă ar putea și a reiterat că Ucraina este deschisă la înghețarea conflictului aflat în desfășurare de-a lungul actualelor linii de front, pentru a pune capăt războiului de aproape cinci ani.

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În interviu, când a fost întrebat dacă ar fi dispus să ajungă la un acord dacă i s-ar oferi ocazia astăzi, președintele Zelenski a răspuns: „Da, aș face-o”.

Când a fost întrebat ce condiții ar necesita un astfel de acord și dacă ar accepta unul care ar însemna renunțarea la 25% din teritoriul ucrainean, Zelenski a a subliniat că Rusia controlează în prezent o porțiune mai mică de teritoriu decât aceasta și că 25% ar însemna retragerea Ucrainei din întreaga regiune Donbas din est.

„Ei nu controlează 25% din teritoriul nostru. Când cineva vorbește despre 25%, înseamnă că trebuie să ne retragem din întreaga regiune Donbas. În prezent, ei controlează 19,3%”, a explicat liderul ucrainean.

„Suntem gata să oprim acest război cât mai repede posibil”, a declarat el. Zelenski a mai transmis că Ucraina nu este dispusă să cedeze teritoriu suplimentar pentru a pune capăt războiului.

În ultimele săptămâni, Casa Albă a intensificat presiunea asupra lui Zelenski pentru a face concesii în vederea încheierii unui acord de pace cu Moscova, președintele Donald Trump acuzând în repetate rânduri Kievul de lipsa de progrese în cadrul negocierilor de pace susținute de SUA.

Trump, care la începutul acestei luni a ridicat sancțiunile împotriva petrolului rusesc pentru a permite importurile de motorină pe fondul prețurilor ridicate la combustibil, l-a presat, de asemenea, pe Zelenski să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Zelenski a criticat această măsură, afirmând că joacă în favoarea Rusiei și îi permite acesteia să prelungească războiul din Ucraina.

La Abc News, Zelenski a declarat că nu se simte trădat de SUA, dar a deplâns lipsa sprijinului din partea acestora.

„Simt ce simt”, a spus Zelenski. „Nu este un gest de sprijin.”

Zelenski, care a avut o relație oarecum tumultoasă cu Trump de-a lungul anilor, nu a știut cum să explice ce anume a mers prost între cei doi și ce l-a făcut pe Trump să se apropie de președintele rus Vladimir Putin.

„Nu știu dacă este greșit sau nu, pentru că este decizia lui personală să fie prieten cu Putin sau nu”, a spus Zelenski.

„Cred că relațiile dintre ei sunt destul de bune, da”, a spus Zelenski referindu-se la relația dintre Trump și Putin.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina a primit doar 24 de rachete interceptoare Patriot din partea SUA în ultimele trei luni, în condițiile în care are nevoie de mult mai multe.

„Numai joi seara, 30 de rachete balistice au lovit capitala Ucrainei, Kievul”, a afirmat el. Potrivit lui Zelenski, Ucraina ar avea nevoie, în medie, de 350 de rachete de interceptare Patriot pe lună.

Președintele Ucrainei a adăugat că rămâne recunoscător Statelor Unite pentru parteneriatul din cadrul războiului cu Rusia, dar a recunoscut că nu este întotdeauna „politicos” în comportamentul său.

„Ucraina nu-și poate permite acum un președinte slab”, a explicat Zelenski.

„Desigur, sunt o persoană obișnuită, sunt doar un om, poate nu un om cu spirit umanitar atât de mare precum Putin, desigur”, a adăugat el.

„La fel ca între prieteni, la fel ca în familie, trebuie să fii sincer, să nu te joci. Eu nu mă joc cu Trump. Asta mă deosebește de Putin. Nu mă joc deloc cu el. Sunt direct, sincer”, a spus el.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit miercuri cu Putin la Sankt Petersburg, în cadrul celei mai recente runde de negocieri de pace conduse de SUA, menite să pună capăt invaziei în curs a Moscovei, lansată de Kremlin în februarie 2022. Discuțiile au avut loc la o zi după ce Witkoff s-a întâlnit cu Zelenski în capitala Norvegiei, Oslo. Witkoff l-a numit, în cadrul acestei reuniuni, pe Putin un „om cu spirit umanitar“, după ce liderul de la Kremlin acceptase să elibereze un dețiunt american.

Putin a declarat joi că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu Ucraina și SUA „pentru a discuta asigurarea securității Ucrainei și Rusiei odată ce acordurile de pace vor fi fost încheiate – în forma lor finală”.

Pe fondul eforturilor diplomatice, Rusia și Ucraina au continuat, săptămâna aceasta, să-și lanseze atacuri masive.

Comentarii 1
  • Cristian Iacib

    Nu cedează și mai mor un milion de oameni iar rezultatul va fi același. Don basul va fi al rușilor. E ușor să zici nu când ai omorât un milion de oameni iar tu și ai tăi respira și respiră bine.

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