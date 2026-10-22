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Volodimir Zelenski dă vina pe Biden pentru războiul din Ucraina și îl acuză că nu l-a oprit la timp prin sancțiuni. „Nu sunt Dumnezeu ca să judec un președinte, dar asta a fost o greșeală“

Melania Agiu
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Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a povestit, joi, în cadrul podcastului „Diary Of A CEO”, realizat de Steven Bartlett, despre primele zile ale războiului declanșat de Rusia pe 24 februarie 2022. Liderul de la Kiev și-a amintit cum fostul președinte american, Joe Biden, a fost printre primii lideri care l-au sunat atunci să-i ofere adăpost în Statele Unite. Zelenski l-a refuzat și i-a transmis să-i trimită în schimb arme pentru a se apăra, însă Biden nu a fost de acord. Acum, președintele Ucrainei dă vina pe Biden pentru război, pentru că nu l-a oprit la timp prin sancțiuni.

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„Steven Bartlett: Când ați primit primul telefon în care vi s-a spus că Rusia intenționa să invadeze Ucraina? Cu câte zile înainte ca acest lucru să se întâmple ați primit acel telefon? Și cine a sunat?

Zelenski: Nu a fost niciodată ceva direct, de genul „Rusia plănuiește o invazie în ziua cutare și va izbucni un război pe scară largă, așa și așa”. Nu a fost niciodată așa. Au fost semnale diplomatice foarte prudente. Am tot adus în discuție această problemă. De ce? Pentru că oamenii erau îngrijorați, iar această îngrijorare a afectat economia și moneda, iar stabilitatea monedei naționale a început să scadă, ceea ce a afectat economia țării.

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Și le-am cerut americanilor: „Dați-ne un semnal clar dacă considerați că este vorba de un război. Apoi dați-ne arme de urgență, tot ce puteți oferi”, pentru că, ei bine, așa decurgea dialogul nostru. Dar nimeni nu voia să ne dea nimic. Și am cerut să se impună sancțiuni. Era ceva despre care toată lumea din Europa știa. Știau.

I-am spus președintelui Biden: „Impuneți sancțiuni împotriva Rusiei chiar acum, în mod preventiv. Dacă știți că ar putea avea loc o invazie, impuneți sancțiuni.” .. și atunci el (Putin) nu va interveni dacă s-a hotărât cu adevărat să o facă. Dar președintele Biden a spus: „Vom impune sancțiuni dacă va avea loc o invazie.” Sancțiuni ulterioare, nu preventive, ci ulterioare. Nu sunt Dumnezeu ca să judec un președinte, dar cred că, din punctul meu de vedere, aceasta a fost o greșeală.“, consider Zelenski.

Președintele a mărturisit că nu credea că va avea loc o invazie pe scară largă în Ucraina.

„Nu credeam că va avea loc o invazie pe scară largă. Nu credeam asta pentru că sunt de părere că, dacă oamenii știu că va avea loc o invazie pe scară largă – partenerii și așa mai departe – și nu iau măsuri preventive, nu-l așează la masa negocierilor, nu-i spun: „Ai înnebunit? Ți-ai pierdut mințile să pornești un război, să omori oameni?” Dar, chiar și așa, a avut loc o invazie pe scară largă.“, a transmis liderul de la Kiev.

Zelenski a povestit atunci despre telefonul lui Joe Biden în care i-a oferit adăpost în SUA.

„Steven Bartlett: Cine v-a sunat și v-a întrebat dacă vreți să fiți evacuat?

Zelenski: Biden. El a fost primul.

Steven Bartlett: Ce a spus?

Zelenski: „Suntem gata să vă ajutăm să vă evacuați, pentru că, firește, având în vedere invazia, Kievul este înconjurat și „suntem gata să vă ajutăm, pe dumneavoastră și familia dumneavoastră”. La fel, mulți europeni mi-au propus asta mai târziu, mai mulți europeni, dar și oameni din anturajul meu. Să spunem că și oamenii din anturajul meu, din cercul nostru politic, mi-au sugerat să fac toate acestea.

Steven Bartlett: Ce i-ați răspuns lui Biden?

Zelenski: Am nevoie de muniție, nu de o mașină care să mă ducă undeva.“

Întrebat dacă și-a îndemnat soșia și familia să părărsească țara atunci, Președintele ucrainean a răspuns:

„Nimeni nu putea pleca nicăieri, pentru că asta era o alegere. Era decizia familiei… Și, firește, nu erau în birou cu mine, echipa de securitate i-a luat și i-a dus într-un alt loc. Pentru că era clar că se trăgea — se trăgea chiar în jurul biroului președintelui, și era evident cum s-ar fi putut termina totul.

Mie mi-au cerut să cobor în buncăr. Acolo jos aveam un buncăr, construit foarte adânc sub pământ, chiar în interiorul biroului meu. Și în acel buncăr am început să lucrez. Acolo m-a sunat Biden. Întreaga zonă din jurul biroului meu era păzită de lunetiști, de diverși oameni ai noștri, de serviciile speciale. Eu eram în buncăr; acolo jos aveam mijloace de comunicație și am vorbit cu toți liderii de acolo. Acolo am făcut pentru prima dată o videoconferință cu europenii, implorându-i să se unească, să ajute Ucraina, să nu ne abandoneze. Și a funcționat. Da.“

„(…) Rusia difuza o mulțime de informații în care susținea că am fugit. (…) Nu puteam să abandonez Kievul, biroul, oamenii. E pur și simplu imposibil. Ar fi fost o trădare. O trădare a demnității mele umane și a Constituției Ucrainei. Așa că nu puteam face asta.“, a mai povestit Zelenski.

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