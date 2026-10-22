Zelenski demontează scenariul apocaliptic în care Rusia ar folosi arme nucleare împotriva Ucrainei. „Nu cred că Putin va risca să folosească arme nucleare“

Volodimir Zelenski este convins că Rusia nu va recurge la utilizarea armelor nucleare pe frontul din Ucraina. Invitat la podcastul „Diary Of A CEO”, realizat de Steven Bartlett, liderul de la Kiev a explicat că Vladimir Putin nu își va asuma un asemenea risc, deoarece o astfel de agresiune ar lăsa imediat Rusia fără niciun aliat.

„Steven Bartlett: Vă îngrijorează cumva faptul că (Rusia n.r.) ar putea ajunge, la un moment dat, să folosească arme și mai îngrozitoare, cum ar fi armele nucleare?

Zelenski: Ei bine, după ce au făcut până acum, tuturor le trece prin minte că ar putea face ceva și mai grav. Dar, în acest moment, nu cred că își vor asuma riscul de a folosi arme nucleare, pentru că atunci cred că nu vor mai avea – cu siguranță, sunt convins că nu vor mai avea niciun aliat, inclusiv țări precum America și China. Asta este mult prea periculos chiar și pentru puterile nucleare.

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Asta înseamnă că, dacă o țară poate face asta, atunci dacă apare un conflict undeva pe un alt continent, într-un alt teatru de operațiuni – nu știu, în Orientul Mijlociu, sau oriunde altundeva –, asta înseamnă că, dacă o armă nucleară este folosită o dată, ar putea fi folosită și a doua oară, și a treia oară. Așa că nu cred că Putin va risca să folosească arme nucleare.

Dar, pe de altă parte, avem de-a face cu… Uite, avem de-a face cu un om și cu un sistem care, până la sfârșitul zilelor sale, se vor ține unul de celălalt, pentru că abia când viața lui se va sfârși va părăsi Kremlinul și va preda – ei bine, va preda fizic, va transfera în mod natural puterea. Sunt mai mult decât sigur de asta.“