Zelenski demontează scenariul apocaliptic în care Rusia ar folosi arme nucleare împotriva Ucrainei. „Nu cred că Putin va risca să folosească arme nucleare“

Volodimir Zelenski este convins că Rusia nu va recurge la utilizarea armelor nucleare pe frontul din Ucraina. Invitat la podcastul „Diary Of A CEO”, realizat de Steven Bartlett, liderul de la Kiev a explicat că Vladimir Putin nu își va asuma un asemenea risc, deoarece o astfel de agresiune ar lăsa imediat Rusia fără niciun aliat.
„Steven Bartlett: Vă îngrijorează cumva faptul că (Rusia n.r.) ar putea ajunge, la un moment dat, să folosească arme și mai îngrozitoare, cum ar fi armele nucleare?
Zelenski: Ei bine, după ce au făcut până acum, tuturor le trece prin minte că ar putea face ceva și mai grav. Dar, în acest moment, nu cred că își vor asuma riscul de a folosi arme nucleare, pentru că atunci cred că nu vor mai avea – cu siguranță, sunt convins că nu vor mai avea niciun aliat, inclusiv țări precum America și China. Asta este mult prea periculos chiar și pentru puterile nucleare.Loading ...
Asta înseamnă că, dacă o țară poate face asta, atunci dacă apare un conflict undeva pe un alt continent, într-un alt teatru de operațiuni – nu știu, în Orientul Mijlociu, sau oriunde altundeva –, asta înseamnă că, dacă o armă nucleară este folosită o dată, ar putea fi folosită și a doua oară, și a treia oară. Așa că nu cred că Putin va risca să folosească arme nucleare.
Dar, pe de altă parte, avem de-a face cu… Uite, avem de-a face cu un om și cu un sistem care, până la sfârșitul zilelor sale, se vor ține unul de celălalt, pentru că abia când viața lui se va sfârși va părăsi Kremlinul și va preda – ei bine, va preda fizic, va transfera în mod natural puterea. Sunt mai mult decât sigur de asta.“
Zvonurile și speculațiile privind utilizarea armelor nucleare de către Rusia în Ucraina sau împotriva aliaților săi au fost întreținute constant de la începutul războiului din Ucraina. În ultimele luni, aceste speculații au fost întărite de faptul că Rusia a trimis un document către NATO, în care avertiza că este pregătită să își activeze arsenalul atomic dacă Alianța încearcă să blocheze sau să izoleze complet exclava rusă Kaliningrad.
„Rusia va fi pregătită să utilizeze întregul arsenal de forțe și capacități de care dispune, inclusiv armele nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde vreo încercare menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării”, se menționează în nota diplomatică transmisă la finalul lunii septebrie.