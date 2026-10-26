Zelenski vrea să mențină o armată de 800.000 de soldați pentru a garanta securitatea deplină a Ucrainei. „Nu vom discuta cu Rusia sau cu SUA despre efectivele armatei ucrainene“

Volodimir Zelenski a declarat, la finalul săptămânii trecute, că Ucraina dorește să mențină o armată de 800.000 de soldați pentru a garanta securitatea deplină a țării. Acest număr ar putea fi diferit în cazul în care Ucraina ar deveni membră a NATO, afirmă președintele ucrainean. Liderul de la Kiev a menționat că nu va discuta despre efectivele armatei ucrainene nici cu partea rusă, nici cu cea americană. Zelenski a reamintit că este vorba despre o chestiune de natură exclusiv internă.

Într-un interviu acordat lui Alla Mazur, prezentatoarea emisiunii TSN.Tyzhden (TSN.The Week), Zelenski a afirmat că întrebarea cheie este cum va fi finanțată armata Ucrainei și ce garanții de securitate va primi țara în cadrul oricărui acord de pace.

„Dacă voi dispune de fonduri suficiente, doresc să mențin o armată de 800.000 de oameni. Dacă vom face parte din NATO, numărul ar putea fi de 800.000 sau mai puțin”, a spus el, relatează Kyiv Post.

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Potrivit lui Zelenski, problema principală este cine este dispus să finanțeze forțele armate ale Ucrainei.

„Și aceasta este întrebarea mea pentru NATO”, a adăugat el.

Reluarea serviciului Starlink și a schimbului de informații

Zelenski a mai afirmat că serviciul Starlink și-a reluat activitatea în Ucraina și că țara primește din nou informații neîntrerupte privind rachetele balistice, în urma unor discuții pe care le-a descris ca fiind productive, desfășurate la Oslo cu negociatorii americani.

El a precizat că serviciul de informații ucrainean privind atacurile cu rachete balistice funcționează acum la 100% din capacitate.

„Dialogul dintre Ucraina și SUA – care devenise destul de tensionat – a revenit la o stare funcțională. Starlink este din nou operațional (începând de sâmbătă, 24 octombrie, la ora 5:20 dimineața). Am obținut rezultatul dorit; am asigurat ceea ce aveam nevoie. Aceasta a fost una dintre componentele discuțiilor noastre de la Oslo”, a declarat Zelenski.

El a dezvăluit că tensiunile din cadrul dialogului cu Washingtonul s-au concentrat pe trei aspecte principale: lipsa sistemelor de apărare aeriană, restricțiile operaționale impuse serviciului Starlink și limitările privind informațiile furnizate de SUA.

Două dintre aceste probleme au fost rezolvate între timp, a afirmat Zelenski, deși furnizarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană rămâne încă nerezolvată.

Zelensky a discutat, de asemenea, despre un document care conține propunerile SUA privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, document pe care trimisul special al SUA, Steve Witkoff, l-a înmânat președintelui rus Vladimir Putin.

Potrivit lui Zelenski, documentul conține diverse propuneri din partea Washingtonului, însă Ucraina a precizat clar că două aspecte nu sunt negociabile: neutralitatea țării și restricțiile impuse forțelor sale armate.

„Documentul conține diverse propuneri din partea americană. Susținem că aspectele esențiale ale acestuia sunt că nu se poate discuta despre adoptarea neutralității de către statul nostru și nici nu se poate vorbi despre impunerea de restricții asupra armatei ucrainene”, a declarat Zelenski.

El nu a precizat dacă „liniile roșii” ale Ucrainei erau menționate în mod explicit în document, afirmând că acordurile cu SUA îl împiedicau să dezvăluie toate detaliile.

Zelenski a subliniat că Ucraina nu intenționează să cedeze teritoriu, dar rămâne deschisă la discuții.

„Cestricțiile impuse armatei noastre și neutralitatea Ucrainei nu sunt supuse discuției. Chestiunea teritorială reprezintă o «linie roșie» care poate fi abordată doar la nivelul liderilor înșiși. Pentru noi, aceasta a reprezentat întotdeauna o constantă nenegociabilă”, a afirmat el. „Cu toate acestea, americanii ridică frecvent problema teritoriului – întrebând ce am fi dispuși să cedăm în schimbul anumitor principii fundamentale”, a adăugat Zelenski. „Dacă discuția se referă la chestiunea teritorială, aceasta trebuie să aibă loc la nivelul liderilor. Celelalte chestiuni ar trebui abordate de grupurile tehnice. Ce înseamnă «celelalte chestiuni»? Garanțiile de securitate. De exemplu, chestiunea NATO – care, firește, apare în documentele relevante și în noile propuneri – este una dintre aceste chestiuni”, a declarat Zelenski. „Discutăm despre garanții de securitate; cineva trebuie să ofere asigurări că Rusia nu va lansa un nou act de agresiune”, a adăugat el.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina așteaptă astfel de garanții din partea SUA și a Europei.

El a subliniat, de asemenea, că documentul înmânat de Witkoff nu era un plan prezentat pur și simplu lui Putin pentru aprobare.

„Nu Rusia ia decizia; o iau toate părțile implicate. Există propuneri de discutat – inclusiv cele din partea americană – care sunt analizate împreună cu noi”, a declarat Zelenski.

Întrebat de Mazur ce ar trebui să facă Putin pentru a demonstra că intenționează cu adevărat să pună capăt războiului, Zelenski a indicat un armistițiu energetic ca posibil prim pas.

„Acesta ar fi un semnal. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci ne vom îndrepta atenția către o întâlnire trilaterală la nivel de lideri”, a spus el.

Zelensiy consideră că o astfel de întâlnire între Ucraina, SUA și Rusia este posibilă. Cu toate acestea, el a avertizat că aparenta disponibilitate a lui Putin de a relua negocierile nu garantează că și Kremlinul își va respecta angajamentele.

Sursă video: X/ TSN. Tyzhden