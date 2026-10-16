Prima pagină » Știri externe » Zelenski le-a cerut liderilor europeni încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor. „Este o sumă realistă. Vă rog să găsiți acest sprijin“

Zelenski le-a cerut liderilor europeni încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor. „Este o sumă realistă. Vă rog să găsiți acest sprijin“

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, vineri, liderilor Uniunii Europene reuniți la summit-ul de la Bruxelles, să acorde Kievului o finanțare suplimentară de 70 de miliarde de euro anul viitor, pentru a-l ajuta să continue lupta împotriva Rusiei.

Vezi galeria foto
7 poze

„Războiul va costa 155 de miliarde de euro anul viitor. Și avem nevoie de cel puțin 70 de miliarde de euro în plus de la dumneavoastră – pentru apărare, pentru arme și pentru reziliența noastră. Aceasta este o sumă realistă. Și vă rog să găsiți acest sprijin”, a declarat Zelenski într-un discurs ținut la summitul UE de la Bruxelles.

Președintele ucrainean a publicat pe rețelele de socializare cinci fragmente din discursul său, ținut, vineri, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise de la Bruxelles, iar printre acestea se regăsesc câteva pasaje cu adevărat remarcabile.

El a început prin a aduce laude generale la adresa UE.

„Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat Ucrainei. Vă mulțumesc. Am parcurs împreună mulți ani de război la scară largă. Niciunul dintre noi nu a vrut acest război, absolut nimeni. Dar tocmai noi trebuie să ne confruntăm cu brutalitatea sa și cu toată instabilitatea pe care a provocat-o. Unitatea în apărare se construiește întotdeauna prin faptul că mulți oameni stau umăr la umăr. Dacă nu ar fi fost Uniunea Europeană, capabilă să ia decizii ferme, Putin ar fi avansat mult mai departe.
Uniunea Europeană nu s-a destrămat. Nu a cedat și nu s-a lăsat intimidată atunci când a fost vorba de apărarea stilului de viață european. Și acest lucru a avut o importanță nu mai mică decât curajul ucrainenilor.“, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a abordat apoi cea mai controversată chestiune legată de relațiile Ucrainei cu SUA în perioada administrației Trump și a făcut și o referire directă la viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului din SUA.

„Sunt recunoscător tuturor celor care se străduiesc să mențină unitatea Europei și a Statelor Unite. În America, sunt foarte mulți oameni cu inimă bună, care doresc sincer ca răul să fie învins și ca Ucraina să reziste. Sunt astfel de inimi care au ajutat Europa să-și apere libertatea și care au luptat în Ziua Z, au câștigat Războiul Rece și au obținut ceea ce este mai bun pentru Europa – inimi care doresc să fie aliate, nu să divizeze sau să umilească Europa, și cred că majoritatea americanilor încă gândesc astfel. Și, în cele din urmă, poporul american își va face auzită vocea.

Putin va asculta America dacă America va exercita cu adevărat o presiune mai mare asupra lui și va comunica clar un singur lucru: fie el alege pacea, fie nu va mai primi bani pentru războiul său.”, a declarat Zelenski.

Președintele a criticat, de asemenea, încă o dată acordul dintre SUA și Rusia privind motorina.

„Am avertizat că, dacă sancțiunile se vor slăbi în vreun loc din Europa, alții vor profita rapid de acest lucru – și vedem asta. Acum vedem cum, prin această înțelegere privind motorina, banii încep din nou să ajungă în Rusia.

Această „afacere cu motorina” nu va fi niciodată suficientă pentru a compensa impactul situației din strâmtoarea Ormuz asupra piețelor globale. Dar va aduce mai mulți bani direct în buzunarul lui Putin, pentru a finanța acest război. Avem nevoie de un al 22-lea pachet de sancțiuni puternic din partea UE. Și, vă rog, avem nevoie de sancțiuni reale împotriva fiecărei companii și a fiecărei persoane implicate în producția de rachete balistice rusești, sisteme moderne de comunicații și drone, precum și împotriva celor implicați în activitatea sistemului financiar rusesc.“, le-a mai spus Zelenski liderilor europeni.

Zelenski: Avem nevoie de cel puțin 70 de miliarde de euro suplimentare

El a evidențiat, de asemenea, nevoile financiare urgente ale Ucrainei, solicitând ca această chestiune să fie inclusă în planificarea următorului buget al UE.

„Anul viitor, războiul va costa 155 de miliarde de euro. Și avem nevoie de cel puțin 70 de miliarde de euro suplimentare de la dumneavoastră – pentru apărare, pentru arme și pentru reziliența noastră. Aceasta este o sumă realistă, da, o sumă realistă. Și vă rog să găsiți acest sprijin. Ne va ajuta să ținem Rusia la distanță.

Există câteva fapte foarte simple. Oprim majoritatea atacurilor rusești de pe front datorită dronelor. Întrerupem rutele de aprovizionare ale Rusiei cu ajutorul acestor tehnologii. Și dronele noastre ajută la slăbirea economiei ruse.

În prezent, am putea dubla sau tripla producția de drone – în funcție de tip. Dar pur și simplu nu avem suficienți bani pentru asta. Este adevărat. Imaginați-vă doar cât de multă presiune am putea exercita asupra Rusiei, de două sau trei ori mai mult decât astăzi.“, a precizat Zelenski.

„Credem că acest război se va încheia cât mai curând posibil“, a mai spus președintele, „dar Putin intenționează să rămână la putere mult mai mult timp. El construiește o Rusie similară cu Coreea de Nord, unde copiii sunt educați încă de mici pentru război și pentru a fi dispuși să-și sacrifice viața pentru liderul lor. De aceea, Rusia nu va înceta să fie o amenințare.“

„Și tocmai forța noastră ucraineană, armata noastră, tehnologiile noastre contribuie, de asemenea, la garantarea securității europene, la securitatea dumneavoastră. În opinia noastră, aceste garanții de securitate nu sunt încă reflectate în bugetul dumneavoastră pentru perioada începând cu 2028. Să abordăm această problemă cu seriozitate. Să stabilim modul în care capacitățile de apărare ale Ucrainei ar trebui luate în considerare în acest buget.“, a încheiat liderul de la Kiev.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Gafă monumentală făcută de Oana Țoiu. Ministrul de Externe al României a transmis „condoleanțe familiilor celor răniți” în incidentele din Marea Neagră
16:03
Gafă monumentală făcută de Oana Țoiu. Ministrul de Externe al României a transmis „condoleanțe familiilor celor răniți” în incidentele din Marea Neagră
VIDEO Zelenski, replică pentru Trump după comparația cu Putin: „Eu doar apăr interesele Ucrainei”
16:01
Zelenski, replică pentru Trump după comparația cu Putin: „Eu doar apăr interesele Ucrainei”
FLASH NEWS Prima întâlnire bilaterală dintre Volodimir Zelenski și Peter Magyar a avut loc la Bruxelles. Ce au discutat cei doi lideri
15:10
Prima întâlnire bilaterală dintre Volodimir Zelenski și Peter Magyar a avut loc la Bruxelles. Ce au discutat cei doi lideri
FLASH NEWS Încă o schimbare majoră în Administrația Trump, în decurs de o săptămână. După scandalurile cu Kimberly Guilfoyle și Paolo Zampolli, Kristi Noem își pierde și ea statutul de trimis special la „Shield of the Americas”
14:48
Încă o schimbare majoră în Administrația Trump, în decurs de o săptămână. După scandalurile cu Kimberly Guilfoyle și Paolo Zampolli, Kristi Noem își pierde și ea statutul de trimis special la „Shield of the Americas”
FLASH NEWS China îi răspunde noii purtătoare de cuvând a Casei Albe după remarca despre instalațiile sanitare: „O invităm să vină mai des”
14:31
China îi răspunde noii purtătoare de cuvând a Casei Albe după remarca despre instalațiile sanitare: „O invităm să vină mai des”
FLASH NEWS Liderii UE îi transmit lui Trump că Rusia nu a respectat armistițiul energetic „nici măcar o clipă“, iar sancțiunile europene nu vor fi ridicate. „Dragă Volodimir, poți conta pe noi“
13:57
Liderii UE îi transmit lui Trump că Rusia nu a respectat armistițiul energetic „nici măcar o clipă“, iar sancțiunile europene nu vor fi ridicate. „Dragă Volodimir, poți conta pe noi“
Mediafax
Ar putea România să renunțe la dreptul de veto în UE? Explicațiile Oanei Țoiu
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Ramona Olaru începe o nouă emisiune. La ce post se mută asistenta de la Antena 1
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
Digi24
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
De ce câinii de talie mare îmbătrânesc mai repede? Răspunsul se ascunde în gene
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
VIDEO Anca Alexandrescu răspunde criticilor printr-un clip în care dansează: „Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea”
16:36
Anca Alexandrescu răspunde criticilor printr-un clip în care dansează: „Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea”
NEWS ALERT DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
16:25
DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
METEO Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București
16:23
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București
AGRICULTURĂ APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal
16:22
APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal
FLASH NEWS Dosarul fraudării NATO, legături cu România. Firma norvegiană implicată în anchetă, subcontractantă a unei companii administrate de fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban
16:18
Dosarul fraudării NATO, legături cu România. Firma norvegiană implicată în anchetă, subcontractantă a unei companii administrate de fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban
INFRASTRUCTURĂ Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR
16:06
Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR

Cele mai noi

Trimite acest link pe