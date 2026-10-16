Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, vineri, liderilor Uniunii Europene reuniți la summit-ul de la Bruxelles, să acorde Kievului o finanțare suplimentară de 70 de miliarde de euro anul viitor, pentru a-l ajuta să continue lupta împotriva Rusiei.

„Războiul va costa 155 de miliarde de euro anul viitor. Și avem nevoie de cel puțin 70 de miliarde de euro în plus de la dumneavoastră – pentru apărare, pentru arme și pentru reziliența noastră. Aceasta este o sumă realistă. Și vă rog să găsiți acest sprijin”, a declarat Zelenski într-un discurs ținut la summitul UE de la Bruxelles.

Președintele ucrainean a publicat pe rețelele de socializare cinci fragmente din discursul său, ținut, vineri, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise de la Bruxelles, iar printre acestea se regăsesc câteva pasaje cu adevărat remarcabile.

El a început prin a aduce laude generale la adresa UE.

„Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat Ucrainei. Vă mulțumesc. Am parcurs împreună mulți ani de război la scară largă. Niciunul dintre noi nu a vrut acest război, absolut nimeni. Dar tocmai noi trebuie să ne confruntăm cu brutalitatea sa și cu toată instabilitatea pe care a provocat-o. Unitatea în apărare se construiește întotdeauna prin faptul că mulți oameni stau umăr la umăr. Dacă nu ar fi fost Uniunea Europeană, capabilă să ia decizii ferme, Putin ar fi avansat mult mai departe.

Uniunea Europeană nu s-a destrămat. Nu a cedat și nu s-a lăsat intimidată atunci când a fost vorba de apărarea stilului de viață european. Și acest lucru a avut o importanță nu mai mică decât curajul ucrainenilor.“, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a abordat apoi cea mai controversată chestiune legată de relațiile Ucrainei cu SUA în perioada administrației Trump și a făcut și o referire directă la viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului din SUA.

„Sunt recunoscător tuturor celor care se străduiesc să mențină unitatea Europei și a Statelor Unite. În America, sunt foarte mulți oameni cu inimă bună, care doresc sincer ca răul să fie învins și ca Ucraina să reziste. Sunt astfel de inimi care au ajutat Europa să-și apere libertatea și care au luptat în Ziua Z, au câștigat Războiul Rece și au obținut ceea ce este mai bun pentru Europa – inimi care doresc să fie aliate, nu să divizeze sau să umilească Europa, și cred că majoritatea americanilor încă gândesc astfel. Și, în cele din urmă, poporul american își va face auzită vocea. Putin va asculta America dacă America va exercita cu adevărat o presiune mai mare asupra lui și va comunica clar un singur lucru: fie el alege pacea, fie nu va mai primi bani pentru războiul său.”, a declarat Zelenski.

Președintele a criticat, de asemenea, încă o dată acordul dintre SUA și Rusia privind motorina.

„Am avertizat că, dacă sancțiunile se vor slăbi în vreun loc din Europa, alții vor profita rapid de acest lucru – și vedem asta. Acum vedem cum, prin această înțelegere privind motorina, banii încep din nou să ajungă în Rusia. Această „afacere cu motorina” nu va fi niciodată suficientă pentru a compensa impactul situației din strâmtoarea Ormuz asupra piețelor globale. Dar va aduce mai mulți bani direct în buzunarul lui Putin, pentru a finanța acest război. Avem nevoie de un al 22-lea pachet de sancțiuni puternic din partea UE. Și, vă rog, avem nevoie de sancțiuni reale împotriva fiecărei companii și a fiecărei persoane implicate în producția de rachete balistice rusești, sisteme moderne de comunicații și drone, precum și împotriva celor implicați în activitatea sistemului financiar rusesc.“, le-a mai spus Zelenski liderilor europeni.

Zelenski: Avem nevoie de cel puțin 70 de miliarde de euro suplimentare

El a evidențiat, de asemenea, nevoile financiare urgente ale Ucrainei, solicitând ca această chestiune să fie inclusă în planificarea următorului buget al UE.