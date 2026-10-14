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UE transferă aproape 3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și nevoi militare urgente

UE transferă aproape 3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și nevoi militare urgente
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Uniunea Europeană acordă Ucrainei 2,86 miliarde de euro pentru achiziția de drone, rachete, sisteme de apărare aeriană și alte echipamente militare necesare pe front. Banii fac parte din împrumutul de sprijin pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro, destinat perioadei 2026-2027.

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Ce echipamente va cumpăra Ucraina

Fondurile acordate de Comisia Europeană vor fi folosite pentru achiziționarea de drone, sisteme de apărare aeriană, rachete, radare, sisteme de război electronic și muniții.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că sprijinul european este esențial pentru apărarea Ucrainei, în condițiile în care Rusia continuă atacurile aeriene asupra civililor și infrastructurii.

„Pe măsură ce Rusia stagnează pe fronturi, aceasta continuă să-și intensifice atacurile aeriene, vizând cu cruzime civilii și infrastructura ucraineană. Sprijinul ferm al Europei este mai important ca niciodată pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze spațiul aerian și să salveze vieți.

Prin acordarea de astăzi a sumei de 2,86 miliarde de euro, continuăm să răspundem celor mai urgente nevoi operaționale ale Ucrainei, inclusiv dronele și rachetele esențiale pentru apărarea sa”, a transmis Ursula von der Leyen.

Cum sunt împărțiți cei 90 de miliarde de euro

Împrumutul european pentru Ucraina prevede o repartizare orientativă de 60 de miliarde de euro pentru apărare și 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar, în perioada 2026-2027.

Pentru 2026, este prevăzută o plată de 28,3 miliarde de euro pentru susținerea capacității industriale de apărare a Ucrainei. Alte plăți din componenta de apărare vor fi efectuate în săptămânile următoare, potrivit Comisiei Europene.

În contextul pregătirilor pentru a patra iarnă de la începutul invaziei ruse la scară largă, Comisia subliniază că livrarea echipamentelor militare este necesară pentru ca forțele ucrainene să poată proteja populația și orașele de atacurile rusești.

Ce fonduri mai are Ucraina la dispoziție în 2026

Pentru restul anului 2026, Ucraina mai are la dispoziție 29,64 miliarde de euro sub formă de sprijin financiar.

Din această sumă, 25,24 miliarde de euro sunt prevăzute în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina. Dintre acestea, 12,54 miliarde de euro sunt destinate susținerii capacității industriale de apărare, iar 12,7 miliarde de euro reprezintă sprijin bugetar.

Alte 4,4 miliarde de euro sunt disponibile pentru sprijin bugetar prin Facilitatea pentru Ucraina.

Astfel, peste 17 miliarde de euro ar putea fi folosite pentru susținerea bugetului ucrainean în lunile rămase din 2026, cu condiția respectării cerințelor prevăzute în Planul pentru Ucraina și în Memorandumul de înțelegere.

UE a acordat Ucrainei 231,5 miliarde de euro din 2022

Potrivit Comisiei Europene, toate deciziile de finanțare țin cont de evoluția nevoilor Ucrainei și sunt supuse unor condiții convenite și unui proces de monitorizare.

Din 2022, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat Ucrainei un sprijin total de 231,5 miliarde de euro. Din această sumă, 3,8 miliarde de euro provin din veniturile obținute din activele rusești înghețate.

Împrumutul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de până la 90 de miliarde de euro, a fost instituit printr-un regulament adoptat de Parlamentul European și Consiliu în februarie 2026.

Mecanismul are două componente: finanțarea apărării și a industriei militare ucrainene, respectiv sprijinul bugetar necesar pentru funcționarea statului, menținerea serviciilor publice esențiale și consolidarea economiei.

La 23 aprilie 2026, Consiliul a adoptat o decizie prin care a stabilit sprijinul financiar ce urma să fie pus la dispoziția Ucrainei în cursul acestui an.

Componenta de apărare urmărește reconstruirea și modernizarea industriei militare ucrainene și integrarea treptată a acesteia în baza tehnologică și industrială de apărare a Europei.

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