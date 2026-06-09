Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit de regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, în cadrul unei vizite desfășurate pe fondul intensificării eforturilor diplomatice europene pentru găsirea unei soluții de pace în războiul dintre Ucraina și Rusia.

Liderul de la Kiev s-a întâlnit luni cu regele britanic la Castelul Windsor, în timpul vizitei sale oficiale în Regatul Unit. Întrevederea a avut loc într-un moment important pentru diplomația europeană, în condițiile în care Ucraina încearcă, împreună cu aliații săi occidentali, să relanseze negocierile privind încheierea conflictului declanșat de invazia rusă, scrie Kiev Independent.

Vizita la Windsor a venit la doar o zi după ce Volodimir Zelenski a participat la Londra la discuții cu premierul britanic Keir Starmer și la consultări în formatul E3, care reunește Regatul Unit, Franța și Germania. Pe agenda întâlnirilor s-au aflat perspectivele negocierilor de pace și coordonarea sprijinului occidental pentru Ucraina.

Regele Charles, unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei

De la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, regele Charles al III-lea s-a remarcat prin pozițiile sale ferme în sprijinul Kievului. Monarhul britanic a abordat în repetate rânduri situația din Ucraina inclusiv în discuțiile purtate cu președintele Donald Trump.

După întrevederea de la Castelul Windsor, liderul ucrainean a transmis un mesaj de mulțumire adresat atât regelui, cât și poporului britanic pentru susținerea acordată în ultimii ani.

„Ca întotdeauna, o audiență plăcută la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea… Îi mulțumesc Majestății Sale, poporului și întregului Regat Unit pentru sprijinul neclintit acordat poporului nostru”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Londra își menține rolul de aliat strategic al Kievului

Regatul Unit continuă să fie unul dintre cei mai importanți parteneri ai Ucrainei în plan militar, politic și diplomatic. Londra joacă un rol central în cadrul Coaliției Voinței, o alianță formată din peste 30 de state care urmărește să ofere Kievului garanții de securitate pe termen lung și sprijin pentru consolidarea apărării.

Ieri, liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei au transmis un mesaj comun de susținere pentru inițiativa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a începe negocieri directe cu Rusia, într-un moment în care conflictul intră într-o nouă etapă marcată de intensificarea atacurilor și de incertitudini privind viitorul sprijin internațional, scrie Gov.uk.

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