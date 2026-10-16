Zelenski, replică pentru Trump după comparația cu Putin: „Eu doar apăr interesele Ucrainei”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la conferința de presă suținută la Bruxelles, în marja summitului de două zile al Uniunii Europene, că își apără interesele țării după ce Donald Trump a afirmat că este mai dificil să interacționeze cu liderul de la Kiev decât cu Vladimir Putin. Zelenski a acuzat Rusia că nu dorește încheierea războiului și a avertizat că obiectivul Moscovei nu este doar ocuparea unor teritorii, ci însăși existența Ucrainei.

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Zelenski respinge criticile lui Trump

Întrebat despre afirmațiile președintelui american, Zelenski a spus că întâlnirile sale cu Trump au fost întotdeauna prilejuri de a discuta diferite subiecte și de a lua decizii.

„Eu doar apăr interesele Ucrainei”, a declarat liderul ucrainean, referindu-se la atacurile Rusiei, potrivit ATP. „Și indiferent de cât de mult ar dori Rusia să ne limiteze toate drepturile, este clar că avem dreptul să ne apărăm”, a adăugat el.

Zelenski a afirmat că Vladimir Putin nu urmărește negocieri reale, ci doar „joacă aceste jocuri de cuvinte”. În opinia sa, acțiunile liderului rus reprezintă o „parodie” a eforturilor de a pune capăt războiului.

Președintele ucrainean a explicat că acesta este și motivul pentru care nu poate accepta o înțelegere cu SUA privind motorina, de teamă că aceasta ar putea fi urmată de acorduri privind gazele sau de alte încercări de ridicare a sancțiunilor impuse Rusiei, sistemului său bancar, industriei chimice și unor persoane ruse.

„Dacă nu mă opun acestui lucru, dacă nu apăr acest lucru, cine altcineva va face asta diplomatic?”, a întrebat Zelenski.

„Putin vrea să ne distrugă”, avertizează Zelenski

Liderul ucrainean a susținut că cererile Rusiei nu vizează doar Donbasul sau alte teritorii, ci pun în discuție însăși existența Ucrainei ca stat.

„Acum suntem în picioare și luptăm. Care este alternativa? Anihilarea”, a declarat Zelenski.

El a afirmat că Putin „vrea să ne distrugă” și că nu respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Deci chiar ai încredere că are nevoie doar de o parte din țara noastră?”, a întrebat președintele ucrainean.

Zelenski a avertizat și asupra riscurilor pe care războiul le reprezintă pentru Europa. Întrebat dacă se teme de schimbări în politica europeană, în contextul alegerilor care vor avea loc anul viitor, el a spus că simte în prezent sprijinul deplin al liderilor europeni.

„Europa este foarte unită și este conștientă de toate riscurile”, a afirmat el, amintind de incidentele recente din Bulgaria, Germania, Polonia și România.

Potrivit lui Zelenski, continuarea rezistenței Ucrainei reduce riscul escaladării conflictului cu Rusia în Europa. El a avertizat, de asemenea, că noi progrese militare rusești pe teritoriul ucrainean ar putea declanșa un val de migrație către țările europene.

Zelenski spune că Rusia nu vrea nici măcar înghețarea conflictului

Președintele ucrainean a făcut referire și la declarațiile lui Donald Trump potrivit cărora acesta își dorește oprirea crimelor. Zelenski a susținut că Rusia continuă să atace Ucraina și nu dă semne că ar vrea să oprească luptele.

„Da, [dar] Rusia ne ucide, pe teritoriul nostru. Au venit pe pământul nostru și continuă să atace. Nu vor să se oprească. Nici măcar nu vor să înghețe [conflictul], după cum vedeți. Și ce se va întâmpla după aceea? La ce granițe se va [opri]?”, a declarat el.

Zelenski s-a arătat nemulțumit și de criticile privind dificultatea dialogului cu el. El a afirmat că peste 1.000 de drone au fost lansate asupra Ucrainei în ziua precedentă, în timp ce partea americană a susținut că este dificil să discute cu liderul de la Kiev.

Zelenski zâmbește când este întrebat dacă a devenit țapul ispășitor al lui Trump

La finalul conferinței de presă, un jurnalist Sky News l-a întrebat pe Zelenski dacă simte că este transformat în țap ispășitor pentru problemele interne ale lui Trump, înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului.

Președintele ucrainean a făcut o pauză de aproximativ 15 secunde, apoi a zâmbit în timp ce în cei din sala au început să râdă.