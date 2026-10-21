Călin Georgescu poate afla în noiembrie dacă scapă de amenda de peste 50.000 de lei primită pentru colectarea datelor unor persoane

Curtea de Apel București a rămas, marți, în pronunțare în cazul apelului declarat de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, în prezent arestat preventiv într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave al DIICOT, împotriva deciziei Tribunalului Ilfov care a respins cererea sa de anulare a unei amenzi de peste 50.000 de lei primită pentru colectarea ilegală a datelor unor persoane în timpul campaniei sale.

Instanța a finalizat, marți, dezbaterile, fără prezența lui Călin Georgescu iar la finalul acestora a stabilit ca verdictul în dosar să fie stabili în 3 noiembrie.

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Dosarul este unul civil, judecat la secția de contencios a instanțelor, și acțiunea a fost introdusă inițial la Tribunalul Ilfov după ce Călin Georgescu a fost sancționat de ANSPDCP cu amenzi de peste 50.000 de lei în iulie 2025 pentru colectarea ilegală de date.

Proces pierdut în prima instanță

După ce a pierdut procesul la Tribunalul Ilfov, în ianuarie 2026, Călin Georgescu a atacat decizia cu apel iar cazul a ajuns la Curtea de Apel București.

În iulie 2025, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) l-a amendat pe Călin Georgescu cu peste 50.000 de lei.

Suma este compusă din două amenzi, respectiv, o amendă de 30.000 de lei pentru că ar fi încălcat articolul 4 alineatul 5 litera a și b din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (corelată cu stocarea ilegală de cookies), și o amendă de 30.286,80 lei pentru că ar fi încăclat articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul European GDPR (UE) 2016/679, ca urmare a neîndeplinirii obligației de transparență și informare a cetățenilor.

Apărarea lui Georgescu a invocat atât la Tribunalul Ilfov cât și la Curtea de Apel București ideea unui atac concentrat al autorităților statului asupra clientului lor și arată că amenzile ar fi fost emise nelegal de către instituție, solicitând astfel anularea lor.