Prima pagină » Justiție » Călin Georgescu poate afla în noiembrie dacă scapă de amenda de peste 50.000 de lei primită pentru colectarea datelor unor persoane

Călin Georgescu poate afla în noiembrie dacă scapă de amenda de peste 50.000 de lei primită pentru colectarea datelor unor persoane

Catalin Lupasteanu
Călin Georgescu poate afla în noiembrie dacă scapă de amenda de peste 50.000 de lei primită pentru colectarea datelor unor persoane
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Curtea de Apel București a rămas, marți, în pronunțare în cazul apelului declarat de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, în prezent arestat preventiv într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave al DIICOT, împotriva deciziei Tribunalului Ilfov care a respins cererea sa de anulare a unei amenzi de peste 50.000 de lei primită pentru colectarea ilegală a datelor unor persoane în timpul campaniei sale.

Instanța a finalizat, marți, dezbaterile, fără prezența lui Călin Georgescu iar la finalul acestora a stabilit ca verdictul în dosar să fie stabili în 3 noiembrie.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Dosarul este unul civil, judecat la secția de contencios a instanțelor, și acțiunea a fost introdusă inițial la Tribunalul Ilfov după ce Călin Georgescu a fost sancționat de ANSPDCP cu amenzi de peste 50.000 de lei în iulie 2025 pentru colectarea ilegală de date.

Proces pierdut în prima instanță

După ce a pierdut procesul la Tribunalul Ilfov, în ianuarie 2026, Călin Georgescu a atacat decizia cu apel iar cazul a ajuns la Curtea de Apel București.

În iulie 2025, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) l-a amendat pe Călin Georgescu cu peste 50.000 de lei.

Suma este compusă din două amenzi, respectiv, o amendă de 30.000 de lei pentru că ar fi încălcat articolul 4 alineatul 5 litera a și b din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (corelată cu stocarea ilegală de cookies), și o amendă de 30.286,80 lei pentru că ar fi încăclat articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul European GDPR (UE) 2016/679, ca urmare a neîndeplinirii obligației de transparență și informare a cetățenilor.

Apărarea lui Georgescu a invocat atât la Tribunalul Ilfov cât și la Curtea de Apel București ideea unui atac concentrat al autorităților statului asupra clientului lor și arată că amenzile ar fi fost emise nelegal de către instituție, solicitând astfel anularea lor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia
16:05
Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia
JUSTIȚIE Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate
15:36
Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate
NEWS ALERT DIICOT sechestrează din nou aproape 200 de imobile din proiectul Nordis Mamaia. Apartamente, parcări boxe și spații comerciale blocate de anchetatori
14:23
DIICOT sechestrează din nou aproape 200 de imobile din proiectul Nordis Mamaia. Apartamente, parcări boxe și spații comerciale blocate de anchetatori
JUSTIȚIE „Suveica” de la Iași, prejudiciu de 11 milioane de euro. Afaceristul Florian Mihăiță, unul dintre „greii” construcțiilor din România, acuzat de DIICOT pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. O firmă a sa a obținut un contract de peste 53 milioane lei cu Primăria Sectorului 1, în perioada „Clotilde Armand”
12:23
„Suveica” de la Iași, prejudiciu de 11 milioane de euro. Afaceristul Florian Mihăiță, unul dintre „greii” construcțiilor din România, acuzat de DIICOT pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. O firmă a sa a obținut un contract de peste 53 milioane lei cu Primăria Sectorului 1, în perioada „Clotilde Armand”
EXCLUSIV Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
06:00, 20 Oct 2026
Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
JUSTIȚIE Curtea Constituțională a României a primit luni, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei de la Veneția
21:47, 19 Oct 2026
Curtea Constituțională a României a primit luni, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei de la Veneția
Mediafax
Roșii „de lux”. Motivul pentru care 1 kilogram de roșii costă 10 lei la Roma
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Mediafax
Liniștea din România ar putea dura 6 luni. Ce scriu ziarele internaționale despre guvernul Niculescu?
Click
Cele 3 zodii care reușesc să își îndeplinească cele mai arzătoare dorințe, între 22 și 31 octombrie. Acești nativi vor plânge de fericire!
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Care este diferența dintre pielea femeilor și cea a bărbaților? Un studiu arată că funcționează după reguli diferite
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
NEWS ALERT Nicușor Dan, al patrulea editorial în presa americană. Președintele a semnat un articol pentru o publicație conservatoare. „Neclintiţi la margine: România, pe flancul NATO de la Marea Neagră”
12:02
Nicușor Dan, al patrulea editorial în presa americană. Președintele a semnat un articol pentru o publicație conservatoare. „Neclintiţi la margine: România, pe flancul NATO de la Marea Neagră”
SCANDALOS Demeter András István și-a trecut în raportul de activitate ca ministru al Culturii recuperarea brățărilor dacice și a Coifului de la Coțofenești: „Recuperarea tezaurului național – evenimente cu puternică valoare simbolică”
11:56
Demeter András István și-a trecut în raportul de activitate ca ministru al Culturii recuperarea brățărilor dacice și a Coifului de la Coțofenești: „Recuperarea tezaurului național – evenimente cu puternică valoare simbolică”
FLASH NEWS Luca Niculescu, așteptat la Chișinău în următoarele zile. Premierul moldovean: „Suntem foarte entuziasmați de acest nou început”
11:52
Luca Niculescu, așteptat la Chișinău în următoarele zile. Premierul moldovean: „Suntem foarte entuziasmați de acest nou început”
FLASH NEWS Secretarul general al PSD susține că una dintre prioritățile Guvernului este să prezinte situația exactă în care se găsește țara. Ce îi transmite lui Bolojan
11:48
Secretarul general al PSD susține că una dintre prioritățile Guvernului este să prezinte situația exactă în care se găsește țara. Ce îi transmite lui Bolojan
ALERTĂ Probleme uriașe pentru Carrefour. Magazine jefuite și vandalizate în Franța, chiar înaintea reducerilor de Black Friday. Pierderile ar putea ajunge la 200 de milioane de euro
11:33
Probleme uriașe pentru Carrefour. Magazine jefuite și vandalizate în Franța, chiar înaintea reducerilor de Black Friday. Pierderile ar putea ajunge la 200 de milioane de euro
REACȚIE Avertismentul presei internaționale: România a ieșit din criza guvernamentală, dar riscă un nou blocaj. Guvernul Niculescu ar putea pierde sprijinul politic în următoarele șase luni
11:22
Avertismentul presei internaționale: România a ieșit din criza guvernamentală, dar riscă un nou blocaj. Guvernul Niculescu ar putea pierde sprijinul politic în următoarele șase luni

Cele mai noi

Trimite acest link pe