Curtea Constituțională a României a primit luni, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei de la Veneția

Curtea Constituțională a României a primit luni, 19 octombrie 2026, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), aflată la București pentru a participa la „2026 Rule of Law Forum”.

La întrevedere, din partea Curții Constituționale a României, au participat prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României și președinta Asociației Curților Constituționale Francofone, judecătorii – Laura-Iuliana Scântei și membru titular al Comisiei de la Veneția, Asztalos Csaba Ferenc, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoș, precum și Benke Károly, prim-magistrat-asistent, și Cristina Titirișcă, magistrat-asistent, director al Cancelariei președintelui.

Delegația Comisiei de la Veneția a fost condusă de Marta Cartabia, președinte, și a fost formată din Eirik Holmøyvik, vicepreședinte, Iain Cameron, membru al Biroului Extins, Simona Granata-Menghini, director, Secretar al Comisiei de la Veneția, și Tone Sørfonn Moe, consilier juridic, Secretariatul Comisiei de la Veneția.

Tema discuției a vizat includerea controlului de constituționalitate în cadrul listei criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) de către Comisia de la Veneția.

În deschidere, președinta Elena-Simina Tănăsescu a subliniat că, de-a lungul existenței sale, Curtea Constituțională a României a fost activă în domeniul statului de drept, menținând în permanență o bună colaborare și un dialog constructiv cu Comisia de la Veneția

La rândul său, președinta Comisiei de la Veneția a susținut că lista actualizată a criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) a fost tradusă în limba română și că se intenționează să fie tradusă în toate limbile statelor membre ale Consiliului Europei. Aceasta a explicat că traducerea nu este doar o chestiune de curtoazie, ci un semnal că acest document trebuie să fie un material care poate fi parcurs și înțeles nu doar de experți, ci de către oricine, pentru că statul de drept și respectarea acestui principiu afectează viața de zi cu zi a cetățenilor noștri.

„Când vorbim despre statul de drept, avem impresia că este doar apanajul juriștilor, dar până la urmă vorbim de coloana vertebrală a democrațiilor noastre. Vorbim despre ceva ce ar trebui să țină de cultura comună a popoarelor noastre. (…) Ideea din spatele acestei actualizări este – un lucru foarte simplu – contextul în care ne desfășurăm activitatea se schimbă, ne confruntăm cu noi provocări. (…) Instituțiile democratice sunt întotdeauna afectate de slăbirea independenței sistemului de justiție. (…) Instanțele constituționale sunt primele instanțe care aplică și implementează valorile europene. Sunt în prima linie, de aceea sunt un pilon esențial al construcției democrației naționale și al moștenirii constituționale la nivel european pe care o împărtășim”, a menționat președinta Comisiei de la Veneția.

În urma dialogului s-a evidențiat că actualizarea listei de criterii de referință în materie de stat de drept se dorește a fi un instrument accesibil și adaptat provocărilor actuale, un exemplu fiind „noile tehnologii care sunt o formă de putere”.

La final, președinta Comisiei de la Veneția, doamna Marta Cartabia, a fost invitată să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.