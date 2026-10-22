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Curtea Constituțională admite că există un conflict de natură constituțională între Parlament și Guvern, privind ordonanța SAFE

Ruxandra Radulescu
Curtea Constituțională admite că există un conflict de natură constituțională între Parlament și Guvern, privind ordonanța SAFE
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Curtea Constituţională a constatat joi existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament, referitor la ordonanţa privind programul SAFE, adoptată şi trimisă spre publicare de Cabinetul Bolojan când era interimar, după votarea de către Parlament a moţiunii de cenzură prin care Executivul a fost demis. CCR a admis astfel solicitarea liderului PSD Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, notează G4Media.

Biroul de presă al CCR (Curtea Constituțională a României) a anunțat oficial că a fost admisă sesizarea privind existența unui conflict juridic de natură constituțională pe Ordonanța SAFE.

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De asemenea, judecătorii CCR au amânat azi și decizia privind cererea Avocatului Poporului de a constata neconstituționalitatea Ordonanței de urgență SAFE, mai notează sursa citată.

Sesizarea pe care s-a pronunțat Curtea a fost făcută de către preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituţională între Guvernul Bolojan şi Parlament, declanşat prin emiterea Ordonanţei de urgenţă referitoare la Programul SAFE. Liderul PSD a amenințat atunci că va depune și plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan.

„Conflictul juridic de natură constituţională este generat de două conduite neconstituţionale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea şi transmiterea spre publicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moţiune de cenzură (5 mai 2026), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial la data de 8 mai 2026, de un Guvern care, în conformitate cu art. 110 alin.

(4) din Constituţie, nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată; reglementarea prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluţii legislative care se aflau deja în procedură parlamentară – în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a şedinţelor plenului la Camera Deputaţilor şi, respectiv, la Senat – transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituţional şi prin nesocotirea, în acelaşi timp, a obligaţiei de loialitate constituţională faţă de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a ţării”, se susţine în sesizare.

Avocatul Poporului a atacat OUG depusă de Guvernul Bolojan pe programul SAFE

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat în 12 mai Ordonanța de urgență 38/2026 adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, act normativ care vizează inclusiv Programul SAFE de înzestrare a armatei.

OUG 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul Bolojan fusese demis prin moțiune de cenzură în Parlament și funcționa cu statut de Guvern interimar.

În sesizarea trimisă la CCR, Avocatul Poporului susține că ordonanța contravine mai multor prevederi constituționale: art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) referitor la securitatea juridică și previzibilitatea normei, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 79 privind Consiliul Legislativ, art. 110 alin. (4) referitor la încetarea mandatului Guvernului și art. 115 alin. (6), care interzice adoptarea ordonanțelor de urgență ce afectează drepturi și libertăți fundamentale, potrivit Agerpres.

În esență, Avocatul Poporului arată că forma finală a OUG 38/2026 adoptată de Guvern nu a avut avizul Consiliului Legislativ.

De asemenea, instituția amintește că, în 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar un Executiv interimar ‘îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern’.

În consecință, potrivit sesizării, Guvernul interimar nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nici nu poate iniția proiecte de lege.

Avocatul Poporului mai explică faptul că OUG 38/2026 vizează, în principal, regimul juridic al proprietății, prin modificarea Legii 255/2010, în scopul creării cadrului legal pentru realizarea lucrărilor de interes public național necesare realizării unor investiții în domeniul securității naționale, ceea ce atrage necesitatea aprobării acesteia prin lege organică, astfel încât această ordonanță de urgență ar fi trebuit să fie supusă spre dezbatere Camerei Deputaților, ca primă cameră sesizată, iar nu Senatului.

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