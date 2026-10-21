Protestatarii violenți care au provocat distrugeri, tulburarea liniștii publice și s-au încăierat cu forțele de ordine pe durata protestelor din weekend vor fi amendați cu câte 20.000 de euro și riscă chiar până la cinci ani de închisoare cu executare.

Pedepsele au fost anunțate printre măsurile de securitate aprobate marți, care urmează să fie aplicate imediat de către guvernul premierului Giorgia Meloni.

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Meloni anunță că italienii care participă la demonstrații violente riscă amenzi mari și închisoare

„Am văzut cu toții imaginile violente care au șocat Milano și alte orașe italiene în weekend. Magazinele jefuite, ferestrele sparte, forțele de ordine atacate. Acestea sunt scene inacceptabile pe care nimeni nu le poate justifica sau minimiza. De aceea, am aprobat o serie de măsuri pentru a combate și previne violența”, a anunțat Giorgia Meloni.

Prim-ministra a spus că vor fi implementate tehnologii de securitate noi cu inteligența artificială, precum recunoaștere facială biometrică, cu scopul de a identifica manifestanții care au jefuit și au comis acte violente în timp ce purtau măști și cagule.

Meloni a precizat că o nouă infracțiune penală a fost adăugată în codurile de legi ale Italiei – participarea la demonstrații violente.

„Dacă mărșăluiești sau demonstrezi alături de un grup cu cinci sau mai mulți membri care aruncă cu pietre, petarde și pun în pericol siguranța celorlalți, riști până la cinci ani de închisoare și vei avea de plată 20.000 de euro amendă”, a spus Meloni.

Inclusiv minorii care au comis fapte violente vor fi arestați

În weekend, Milano, capitala financiară a Italiei, dar și alte orașe precum Torino, au devenit câmp de luptă între manifestanții care s-au revoltat împotriva creșterii costurilor de trai și forțele de ordine.

Noile legi anti-revolte îi fac și pe părinți răspunzători pentru acțiunile copiilor lor la proteste. La Milano, mai mulți minori au comis acte de vandalism și au luat parte la jefuit magazinele.

Poliția a raportat duminică că 80% din cele 200 de persoane arestate pentru acte de violență erau minori.

Milano, sub regim de supraveghere sporită până la 1 ianuarie 2027

Pedepsele ar putea fi înăsprite în cazul infracțiunilor de vătămare săvârșită. Bande de minori și tineri au spart geamurile magazinelor, au vandalizat terasele restaurantelor și i-au atacat pe polițiști.

500 de militari au fost staționați la Milano și vor rămâne acolo până la încheierea anului. Autoritățile se tem că noi demonstrații violente ar putea avea loc sâmbăta viitoare.

Ministerul italian al Apărării a declarat că forțele militare vor securiza zonele cheie ale orașului, vor crește nivelul supravegherii video și vor montoriza mai atent trecătorile.

Sursa Foto: Profimedia