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Blocaj din nou la Curtea de Apel în cazul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu se înțeleg dacă îl eliberează sau rămâne în arest. Un al treilea judecător, așteptat să dea verdictul

Catalin Lupasteanu
Blocaj din nou la Curtea de Apel în cazul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu se înțeleg dacă îl eliberează sau rămâne în arest. Un al treilea judecător, așteptat să dea verdictul
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Curtea de Apel București intră din nou în complet de divergență, după ce președintele completului, Cristian Dumitru, nu a ajuns la un acord cu colega sa, judecătoarea Mara Daniela Manolache, cu privire la soluția pe care urmau să o pronunțe în cazul contestației DIICOT, prin care s-a cerut menținerea în arest preventiv a lui Călin Georgescu. Aproape 200 de susținători ai lui Călin Georgescu se află în fața Curții de Apel București, în așteparea verdictului.

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În sala de judecată, completul de divergență a ascultat pledoaria procurorului DIICOT, care a prezentat motivele pentru care Călin Georgescu trebuie cercetat în contiunuare în stare de arest preventiv. Totodată, a fost ascultată și apărarea avocaților fostului prezidențiabil.

Cei trei judecători, chemați să decidă asupra contestației procuroruilor, s-au retras în deliberare, urmând ca soluția să fie dată în cursul zilei, după finalizarea tuturor proceselor din cadrul ședinței de judecată.

Amintim că, în acest caz, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, decizie care a fost contestată imediat de procurori.

Între timp, fostul prezidențiabil a părăsit, încătușat, sediul Curții de Apel și a fost dus, cu duba Poliției, înapoi la Arestul Central.

O nouă decizie, după intervenția DIICOT

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea formulată de Călin Georgescu și a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Hotărârea a fost însă contestată de procurorii DIICOT, motiv pentru care fostul candidat a rămas în detenție.

Magistrații Curții de Apel trebuie să stabilească acum dacă mențin soluția Tribunalului București sau dacă admit contestația procurorilor, situație în care Călin Georgescu ar urma să rămână în arest preventiv.

Un nou dezacord între judecători, la termenul din 23 octombrie, nu este deocamdată confirmat de informațiile publice verificate.

Acuzații într-un dosar cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează presupuse fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit anchetatorilor, un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro în cadrul unei afaceri care presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar măsurile preventive analizate de instanță nu reprezintă o hotărâre asupra vinovăției sale.

Decizia Curții de Apel București este esențială pentru stabilirea regimului de detenție al fostului candidat prezidențial.

Comentarii 2
  • Megdonia Popescu

    Același TIPAR, aceeași MIZERIE … Cum să te numești o țară NORMALĂ, DEMOCRATICĂ , când TU SISTEM ORDINAR faci tot acest spectacol sinistru pentru a ne arăta că ai „mușchi”, că poți să ne calci pe cap până la sfârșit!!
    Ce justiție e asta, aservită PUTERII ILEGITIME, care de fiecare dată trebuie să incline BALANȚA in favoarea TIRANIEI!!

  • Bogdan Mateciuc

    Toata telenovela asta cu Georgescu devine penibila. Pentru sistem. Intai au anulat alegerile pt niste motive nedovedite. Acum il hartuiesc pe asta cu dosar peste dosar.

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