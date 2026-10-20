Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia

Alexandru Constandachi sau „Justițiarul de Berceni”, cum este cunoscut în mediul online, și complicele său, au fost plasați în arest la domiciliu pentru o durată de 30 de zile de Judecătoria Ploiești, după ce ar fi agresat și sechestrat un tânăr pe care îl suspectau de o faptă de natură sexuală.

Decizia de marți a instanței ploieștene nu este definitivă și a fost contestată de cei doi.

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Interdicțiile justițiarului

„În temeiul art. 219 alin. (7) C.proc.pen., admite propunerea de arestare la domiciliu formulată la dată de 20.10.2026 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești în dosarul de urmărire penală nr. 5689/284/P/2026 cu privire la inculpațîi CONSTANDACHI DUMITRU-ALEXANDRU și BOZIERU GEORGE-DANIEL.

I. În temeiul art. 227 alin. (2) C.proc.pen. raportat la art. 202 alin. (4) lit. d) C.proc.pen., art. 218 C.proc.pen., art. 221-art. 222 alin. (1) C.proc.pen. și art. 223 alin. (2) C.proc.pen., ia măsura arestării la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, începând cu dată de 20.10.2026 și până la dată de 18.11.2026, inclusiv, fă?ă de inculpațîi: – CONSTANDACHI DUMITRU-ALEXANDRU, cercetat în stare de reținere, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. (1) C. pen. și lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. (2), (21) lit. c) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen. și – BOZIERU GEORGE- DANIEL, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. (1) C. pen. ?i lovire sau alte violen?e, prev. de art. 193 alin. (2), (21) lit. c) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.,

În baza art. 221 alin. (1) C.proc.pen., impune inculpatului CONSTANDACHI DUMITRU- ALEXANDRU obligaţia de a nu părăși imobilul unde locuieşte, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza și de a se supune unor restric?îi stabilite de acesta. În baza art. 221 alin. (2) C.proc.pen., pe timpul cât se află sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, inculpatul CONSTANDACHI DUMITRU-ALEXANDRU trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertă?i, a judecătorului de cameră preliminară sau a instan?ei de judecată, ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice cu persoană vătămată Ilie Robert Petrică ?i nici cu inculpatul BOZIERU GEORGE-DANIEL.

În baza art. 221 alin. (1) C.proc.pen., impune inculpatului BOZIERU GEORGE-DANIEL obligația de a nu părăși imobilul unde locuiește, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza și de a se supune unor restricții stabilite de acesta. În baza art. 221 alin. (2) C.proc.pen., pe timpul cât se află sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, BOZIERU GEORGE–DANIEL trebuie să respecte următoarele obligaţii:

c) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instan?ei de judecată, ori de câte ori este chemat; d) să nu comunice cu persoană vătămată Ilie Robert Petrică și nici cu inculpatul CONSTANDACHI DUMITRU – ALEXANDRU. Conform art. 221 alin. (4) C.proc.pen., atrage atenția inculpaților că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurilor sau obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

Atrage atenţia inculpaților cu privire la aceea că, potrivit art. 285 alin. (3) lit. c) C.pen., se consideră evadare încălcarea de către persoană aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către această a itinerarului sau condiţiilor de deplasare, stabilite potrivit legii. Conform art. 221 alin. (8) C.proc.pen., copia prezenței încheieri se comunică inculpaților, organului de poliție în circumscripția căruia locuiește acesta, desemnat cu supravegherea executării măsurii arestului la domiciliu, serviciului public comunitar de evidență a persoanelor şi organelor de frontieră.

În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunțare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din dată de 20.10.2026, ora 13:45”, a stabilit judecătoria Ploiești.

Luat pe sus de adevărații anchetatori

Alexandru Constandachi sau „Justițiarul de Berceni”, cum este cunoscut în mediul online, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar în care este acuzat că ar fi agresat și lipsit de libertate un bărbat suspectat, la rândul său, de violarea unei adolescente de 16 ani. Procurorii cer arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, iar propunerea urmează să fie analizată marți, 20 octombrie, de Judecătoria Ploiești.

Tot în acest dosar a fost reținut și George Daniel Bozieru. Ancheta a pornit de la plângerea bărbatului pe care Constandachi anunțase, la sfârșitul lunii august, că îl imobilizase înainte de intervenția polițiștilor.

Cazul aduce în atenție metodele lui Alexandru Costandachi, cunoscut prin confruntările filmate cu persoane pe care le suspectează de comportamente sexuale ilegale. Amintim că, în februarie 2025, Constandachi mai fusese reținut într-un dosar de șantaj.

Astfel, Alexandru Constandachi și George Daniel Bozieru au fost audiați la Secția 4 Poliție Ploiești, în legătură cu acuzațiile unui bărbat care susține că ar fi fost bătut și sechestrat. Totodată, bărbatul care a depus plângerea este cercetat separat în legătură cu presupusul viol asupra unei minore. Cele două anchete privesc, așadar, fapte distincte: presupusa agresiune sexuală și modul în care Constandachi și însoțitorul său ar fi intervenit ulterior.

Ce spun autoritățile

Autoritățile au emis și un comunicat în care vorbesc despre faptul că, în Prahova, un bărbat a fost ademenit la o întâlnire cu o minoră, apoi sechestrat și bătut.