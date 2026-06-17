Prima pagină » Justiție » Kovesi, în conflict cu Justiția din Grecia, în privința a trei procurori europeni. Șefa EPPO a făcut apel la Curtea Supremă

Kovesi, în conflict cu Justiția din Grecia, în privința a trei procurori europeni. Șefa EPPO a făcut apel la Curtea Supremă

Ruxandra Radulescu
Kovesi, în conflict cu Justiția din Grecia, în privința a trei procurori europeni. Șefa EPPO a făcut apel la Curtea Supremă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, solicită anularea deciziei de prelungire cu doi ani a mandatului a trei procurori europeni greci. Consiliul Judiciar Suprem le-a prelungit în unanimitate mandatul pentru doi ani, în timp ce Colegiul Procurorilor Europeni a decis o reînnoire pentru cinci ani.

Parchetul European susține că numai Colegiul Procurorilor Europeni are competența de a decide asupra duratei mandatului, în conformitate cu regulamentul european și cu dreptul european.

EPPO acuză Consiliul Superior al Magistraturii din Grecia (MLA) încălcarea normelor europene și subliniază că ar fi trebuit să solicite o decizie preliminară din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Disputa dintre Laura Codruța Kövesi (prin Parchetul European – EPPO) și magistrații greci de la Consiliul Superior al Magistraturii (ADS) vizează durata prelungirii mandatelor a trei procurori europeni delegați la Atena (Popi Papandreou, Harikleia Thanou și Dionysios Mouzakis).

Colegiul Parchetului European a decis în unanimitate reînnoirea mandatelor celor trei procurori pentru o perioadă de 5 ani.

În schimb, Consiliul Superior al Magistraturii din Grecia (MLA) a hotărât prelungirea mandatelor acestora pentru doar 2 ani, pe motiv că au nevoie de acest timp strict pentru a finaliza dosarele pe care le au deja în lucru.

Disputa pe competență

Consiliul elen susține că, potrivit Constituției și legislației naționale, numirea și prelungirea mandatelor procurorilor pe teritoriul Greciei este de competența sa exclusivă. De cealaltă parte, EPPO afirmă că legislația europeană are prioritate și că doar Colegiul EPPO are autoritatea de a decide asupra mandatelor procurorilor europeni.

Acțiunea în instanță

Laura Kövesi a contestat oficial decizia magistraților eleni la Curtea Supremă din Grecia , solicitând anularea hotărârii de prelungire pe doi ani și aplicarea deciziei europene de reînnoire pe 5 ani. EPPO acuză consiliul grec că a încălcat regulamentele europene și că ar fi trebuit să trimită o întrebare preliminară la Curtea de Justiție a UE înainte de a lua o decizie.

Procurorul European a făcut apel la Plenul Administrativ al Curții Supreme de Justiție și solicită anularea deciziei Consiliului Judiciar Suprem (CJS) de Justiție Civilă și Penală privind prelungirea cu doi ani a mandatului celor trei procurori europeni greci, Popi Papandreou, Chariklia Thanou și Dionysios Mouzakis.

Acesta solicită menținerea deciziei Colegiului Procurorului European, care le-a reînnoit mandatul pentru o perioadă de cinci ani. Cauza va fi soluționată de Curtea Supremă de Justiție în ultima ședință de judecată înainte de sfârșitul anului judiciar în curs (30 iunie 2026).

În noiembrie anul trecut, Colegiul Procurorilor Europeni , alcătuit din Procurorul-Șef European și 24 de procurori europeni, câte unul din fiecare dintre țările UE participante, a reînnoit în unanimitate, la propunerea lui Kovesi, mandatul celor trei procurori europeni greci pentru încă cinci ani.

Această decizie a Colegiului a provocat nemulțumire în rândul funcționarilor judiciari și procurorilor greci ai Curții Supreme.

Cu toate acestea, ministrul Justiției, George Floridis, a urmat procedura formală, având în vedere încheierea mandatului celor trei procurori delegați europeni greci în cauză la sfârșitul lunii iunie, și a trimis întrebările relevante Curții Supreme.

Președintele Curții Supreme de Justiție și procurorul Curții Penale Supreme din Grecia s-au opus deciziei lui Kovesi

MLA, format din 11 membri, s-a întrunit luna trecută și a prelungit în unanimitate mandatul celor trei procurori europeni greci pentru încă doi ani. La reuniunea MLA au participat atât președintele Curții Supreme de Justiție, Anastasia Papadopoulou, cât și procurorul Curții Penale Supreme, Konstantinos Tzavellas, iar raportorul a fost vicepreședintele Panagiotis Lymberopoulos.

Cei 11 înalți funcționari judiciari care au participat la procesul de asistență juridică reciprocă au decis că mandatul celor trei procurori europeni greci ar trebui prelungit și că aceștia ar trebui să rămână în forțele EPPO pentru încă doi ani, până când vor finaliza dosarele aflate în curs de desfășurare.

La începutul controversatei întâlniri din acea zi, membrii MLA au examinat mai întâi problema prelungirii sau nu a mandatului celor trei procurori europeni greci. Apoi, după ce s-a dat undă verde, s-a stabilit momentul prelungirii mandatului acestora pentru o perioadă de doi ani.

Aceasta deoarece membrii MLA au considerat că, conform Constituției și legislației, competența de a reînnoi și prelungi sau nu mandatul procurorilor europeni revine exclusiv MLA.

Prin urmare, acesta din urmă nu a reînnoit mandatul celor trei procurori europeni greci pentru un mandat de 5 ani, așa cum hotărâse Colegiul Procurorilor Europeni, ci a ales să le prelungească mandatul pentru încă doi ani.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Un bărbat condamnat pentru că instiga românii să spânzure magistrați a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Ce a obținut 
16:45
Un bărbat condamnat pentru că instiga românii să spânzure magistrați a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Ce a obținut 
NEWS ALERT Horațiu Potra, plasat în arest la domiciliu de Înalta Curte. Instanța a înlocuit măsura de arest preventiv. Declarația incendiară a mercenarului
13:43
Horațiu Potra, plasat în arest la domiciliu de Înalta Curte. Instanța a înlocuit măsura de arest preventiv. Declarația incendiară a mercenarului
FLASH NEWS Instanța supremă a dat verdictul într-un dosar cu miză uriașă. Decizie surprinzătoare în cazul bonusurilor piperate de pensionare din Romsilva
12:28
Instanța supremă a dat verdictul într-un dosar cu miză uriașă. Decizie surprinzătoare în cazul bonusurilor piperate de pensionare din Romsilva
ULTIMA ORĂ Andrew Tate nu s-a prezentat la audierile DIICOT, după ce a fost citat de procurori. Ancheta privind traficul de persoane a fost extinsă
10:51
Andrew Tate nu s-a prezentat la audierile DIICOT, după ce a fost citat de procurori. Ancheta privind traficul de persoane a fost extinsă
JUSTIȚIE Raed Arafat așteaptă să își primească înapoi telefonul de la procurori, după percheziție. Cine sunt cei 17 suspecți puși sub acuzare în dosarul „Elicopterul”
18:06
Raed Arafat așteaptă să își primească înapoi telefonul de la procurori, după percheziție. Cine sunt cei 17 suspecți puși sub acuzare în dosarul „Elicopterul”
FLASH NEWS Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei
13:22, 16 Jun 2026
Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Adevarul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce scenariu este?”
Mediafax
8 TRUCURI care îți pot dubla recolta de fructe. Recomandările experților
Click
Astăzi se împlinesc 101 ani de la moartea lui Anghel Saligny, unul dintre cei mai mari ingineri pe care i-a avut România. El a proiectat și podul de la Cernavodă
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Cancan.ro
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Șoc în lumea mondenă! Prezentatorul tv, diagnosticat cu o formă GRAVĂ de cancer. A anunțat totul cu ochii în lacrimi
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
De ce majoritatea oamenilor sunt dreptaci. Ce legătură au mersul biped și dezvoltarea creierului cu una dintre cele mai ciudate trăsături umane
PROTEST Haos pe Aeroportul din Timișoara. Călătorii sosiți din Londra au forțat ieșirea din terminal în timpul unei greve a vameșilor
17:15
Haos pe Aeroportul din Timișoara. Călătorii sosiți din Londra au forțat ieșirea din terminal în timpul unei greve a vameșilor
FLASH NEWS George Simion anunță că parlamentarii AUR sunt gata să semneze și să voteze orice moțiune și suspendare: ”Oricând, fără trădători”
17:08
George Simion anunță că parlamentarii AUR sunt gata să semneze și să voteze orice moțiune și suspendare: ”Oricând, fără trădători”
MUNCĂ Primești 1.500 de lei dacă te angajezi. Oferta unei fabrici din România
17:04
Primești 1.500 de lei dacă te angajezi. Oferta unei fabrici din România
EXCLUSIV Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie
16:57
Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie
FLASH NEWS Cum vor fi acoperite „golurile“ militare lăsate de SUA în Europa. Șeful NATO: „Imaginea de ansamblu arată bine. SUA nu se îndepărtează de aliați“
16:52
Cum vor fi acoperite „golurile“ militare lăsate de SUA în Europa. Șeful NATO: „Imaginea de ansamblu arată bine. SUA nu se îndepărtează de aliați“
INEDIT Cum „a murit” Nicolae Ceaușescu în ianuarie 1989. A fost mobilizare generală: „S-a dispus repaginarea”
16:43
Cum „a murit” Nicolae Ceaușescu în ianuarie 1989. A fost mobilizare generală: „S-a dispus repaginarea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe