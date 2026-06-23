Un câștig la jackpot de peste un milion de euro este în centrul dosarului de corupție care a dus la arestarea fostei șefe a Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN), Odeta Nestor. Potrivit procurorilor, pentru a evita verificările autorităților, un cetățean bulgar ar fi oferit mită de 100.000 de euro unui oficial din conducerea instituției.

Câștig la jackpot de peste un milion de euro este în centrul dosarului de corupție care a dus la arestarea fostei șefe a Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc

Detaliile apar în motivarea deciziei de arestare, care arată că miza anchetei era un câștig de tip jackpot obținut în 2023 și estimat la peste un milion de euro. Conform documentului, bulgarul arestat i-ar fi dat 100.000 de euro secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, pentru ca instituția să nu efectueze controalele necesare și să nu sesizeze procurorii sau Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

”În sarcina inculpatului … s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită (…) constând în aceea că, la data de ….04.2026, ar fi promis, în numele şi în interesul societăţii …, suma de 100.000 euro lui …, secretar general al ONJN, sumă remisă parţial în perioada …04.2026 -….04.2026, respectiv 45.000 euro la data de …04.2026 şi 5.000 euro la data de ….04.2026, iar diferenţa de 50.000 euro la data de …06.2026, în legătură cu finalizarea verificărilor iniţiate de funcţionarii Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control din cadrul ONJN ca urmare a petiţiei formulate de …, într-o modalitate care să nu permită aplicarea unor sancţiuni complementare operatorului economic şi nici sesizarea organelor de urmărire penală ori a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor”, se arată în documentul citat.

Motivarea poate fi găsită integral AICI.

Potrivit documentului citat, bulgarul i-ar fi transmis banii secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, prin intermediul Odetei Nestor, fostă președintă a ONJN și lideră a Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță. După arestarea sa, aceasta a fost revocată din funcția de președinte a Asociației.

”Acuzaţia formulată împotriva inculpatei are ca punct de plecare situaţia creată în urma petiţiei formulate de …, referitoare la câştigul de tip jackpot în valoare de 5.423.731,42 lei acordat la data de …03.2023 de … contului de joc „[…]”.

Potrivit comunicatului DNA, bulgarul și Odeta Nestor șu știau că secretarul general al ONJN, Narcis Godeanu, anunțase DNA și era colaborator autorizat în cauză.

”În perioada 02.04.2026 – 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția mai-sus menționată într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către reprezentanții operatorului economic și/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigații cu caracter financiar”, se arată într-un comunicat DNA.

În urma flagrantului din 16 iunie 2026, cetățeanul bulgar și Odeta Nestor au fost arestați, fiind acuzați de dare de mită, respectiv complicitate la luare de mită. Totodată, Odeta Nestor este cercetată și pentru dare de mită. Potrivit acuzațiilor, aceasta i-ar fi oferit bani secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, care ar fi intermediat remiterea unei sume de 500 de euro către șeful Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul ONJN. Conform informațiilor publicate pe site-ul ONJN, funcția de director general al Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare este ocupată de Gheorghe Vâșcea.

”Tot în sarcina inculpatei … s-a reţinut infracţiunea de instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori la permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii (…)

Această acuzaţie priveşte determinarea lui …, secretar general al ONJN, la permiterea accesului inculpatei la înscrisuri comunicate ONJN de … Bank, conţinând informaţiinedestinate publicităţii referitoare la tranzacţii financiare avându-l ca beneficiar pe …, director executiv al …, în legătură cu câştigul de tip jackpot în valoare de 5.423.731,42 lei acordat la data de ….03.2023”.