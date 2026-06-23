Prima pagină » Justiție » Motivarea Tribunalului București în cazul Odetei Nestor: miza era un jackpot de peste 1 milion de euro. Ce au descoperit judecătorii

Motivarea Tribunalului București în cazul Odetei Nestor: miza era un jackpot de peste 1 milion de euro. Ce au descoperit judecătorii

Motivarea Tribunalului București în cazul Odetei Nestor: miza era un jackpot de peste 1 milion de euro. Ce au descoperit judecătorii
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un câștig la jackpot de peste un milion de euro este în centrul dosarului de corupție care a dus la arestarea fostei șefe a Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN), Odeta Nestor. Potrivit procurorilor, pentru a evita verificările autorităților, un cetățean bulgar ar fi oferit mită de 100.000 de euro unui oficial din conducerea instituției.

Câștig la jackpot de peste un milion de euro este în centrul dosarului de corupție care a dus la arestarea fostei șefe a Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc

Detaliile apar în motivarea deciziei de arestare, care arată că miza anchetei era un câștig de tip jackpot obținut în 2023 și estimat la peste un milion de euro. Conform documentului, bulgarul arestat i-ar fi dat 100.000 de euro secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, pentru ca instituția să nu efectueze controalele necesare și să nu sesizeze procurorii sau Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

”În sarcina inculpatului … s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită (…) constând în aceea că, la data de ….04.2026, ar fi promis, în numele şi în interesul societăţii …, suma de 100.000 euro lui …, secretar general al ONJN, sumă remisă parţial în perioada …04.2026 -….04.2026, respectiv 45.000 euro la data de …04.2026 şi 5.000 euro la data de ….04.2026, iar diferenţa de 50.000 euro la data de …06.2026, în legătură cu finalizarea verificărilor iniţiate de funcţionarii Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control din cadrul ONJN ca urmare a petiţiei formulate de …, într-o modalitate care să nu permită aplicarea unor sancţiuni complementare operatorului economic şi nici sesizarea organelor de urmărire penală ori a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor”, se arată în documentul citat.

  • Motivarea poate fi găsită integral AICI.

Potrivit documentului citat, bulgarul i-ar fi transmis banii secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, prin intermediul Odetei Nestor, fostă președintă a ONJN și lideră a Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță. După arestarea sa, aceasta a fost revocată din funcția de președinte a Asociației.

Odeta Nestor.

”Acuzaţia formulată împotriva inculpatei are ca punct de plecare situaţia creată în urma petiţiei formulate de …, referitoare la câştigul de tip jackpot în valoare de 5.423.731,42 lei acordat la data de …03.2023 de … contului de joc „[…]”.

Potrivit comunicatului DNA, bulgarul și Odeta Nestor șu știau că secretarul general al ONJN, Narcis Godeanu, anunțase DNA și era colaborator autorizat în cauză.

În perioada 02.04.2026 – 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția mai-sus menționată într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către reprezentanții operatorului economic și/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigații cu caracter financiar”, se arată într-un comunicat DNA.

În urma flagrantului din 16 iunie 2026, cetățeanul bulgar și Odeta Nestor au fost arestați, fiind acuzați de dare de mită, respectiv complicitate la luare de mită. Totodată, Odeta Nestor este cercetată și pentru dare de mită. Potrivit acuzațiilor, aceasta i-ar fi oferit bani secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, care ar fi intermediat remiterea unei sume de 500 de euro către șeful Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul ONJN. Conform informațiilor publicate pe site-ul ONJN, funcția de director general al Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare este ocupată de Gheorghe Vâșcea.

Tot în sarcina inculpatei … s-a reţinut infracţiunea de instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori la permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii (…)

Această acuzaţie priveşte determinarea lui …, secretar general al ONJN, la permiterea accesului inculpatei la înscrisuri comunicate ONJN de … Bank, conţinând informaţiinedestinate publicităţii referitoare la tranzacţii financiare avându-l ca beneficiar pe …, director executiv al …, în legătură cu câştigul de tip jackpot în valoare de 5.423.731,42 lei acordat la data de ….03.2023”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Soțul fostului premier al Scoției, condamnat la 5 ani și 3 luni de închisoare pentru cumpărături făcute pe banii partidului
20:38
Soțul fostului premier al Scoției, condamnat la 5 ani și 3 luni de închisoare pentru cumpărături făcute pe banii partidului
EXCLUSIV Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
05:00
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
JUSTIȚIE Fosta contabilă a MAE, acord de recunoaștere cu DNA: 3 ani și o lună de pușcărie
15:36, 22 Jun 2026
Fosta contabilă a MAE, acord de recunoaștere cu DNA: 3 ani și o lună de pușcărie
NEWS ALERT DNA a făcut audieri de weekend în dosarul lui Ciprian Ciucu. Unul dintre dezvoltatorii imobiliari a dat cu subsemnatul
15:17, 21 Jun 2026
DNA a făcut audieri de weekend în dosarul lui Ciprian Ciucu. Unul dintre dezvoltatorii imobiliari a dat cu subsemnatul
EXCLUSIV Traficul de droguri în România lui Nicolae Ceaușescu și marile capturi al Epocii de aur. Documente „top secret” din arhiva Miliției
05:00, 21 Jun 2026
Traficul de droguri în România lui Nicolae Ceaușescu și marile capturi al Epocii de aur. Documente „top secret” din arhiva Miliției
FLASH NEWS Președintele CSM demontează speculațiile privind dosarele lui Ciprian Ciucu și Dominic Fritz. Cum explică deciziile care au bulversat lumea politică
14:40, 19 Jun 2026
Președintele CSM demontează speculațiile privind dosarele lui Ciprian Ciucu și Dominic Fritz. Cum explică deciziile care au bulversat lumea politică
Mediafax
Procedura «Vatican» pentru desemnarea premierului. Ideea lui Kemelen Hunor
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Fulgy a fost externat de la Obregia! Primele DECLARAȚII făcute de fiul Clejanilor
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Adevarul
„Cernobâlul zburător“. Rusia ar fi dezvoltat prima rachetă din lume bazată pe un reactor nuclear deschis
Mediafax
Schimbare neașteptată după introducerea săptămânii de lucru de 4 zile. Ce au ajuns să ceară angajații
Click
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din nou: „Va fi ca o surpriză!”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, INTERNAT la Obregia! Poliția a intervenit de urgență
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un ceas biologic complet diferit de tot ce am văzut până acum
PSD, veșnicul partid de la conducere. O minciună! Crin Antonescu: „Nu sunt 37 de ani în care PSD să fi fost la putere ca să ne ducă spre dezastru”
22:30
PSD, veșnicul partid de la conducere. O minciună! Crin Antonescu: „Nu sunt 37 de ani în care PSD să fi fost la putere ca să ne ducă spre dezastru”
NEWS ALERT Peter Magyar o ia pe urmele lui Orban? Ungaria a amânat o procedură esențială pentru procesul de aderare al Ucrainei și al Republicii Moldova la UE
22:11
Peter Magyar o ia pe urmele lui Orban? Ungaria a amânat o procedură esențială pentru procesul de aderare al Ucrainei și al Republicii Moldova la UE
ACTUALITATE Crin Antonescu comentează discursul lui Ciprian Ciucu de la Congresul PNL: „A ținut un discurs care ar fi putut să fie spus doar de noi. El a fost crescut de Monica Macovei”
22:00
Crin Antonescu comentează discursul lui Ciprian Ciucu de la Congresul PNL: „A ținut un discurs care ar fi putut să fie spus doar de noi. El a fost crescut de Monica Macovei”
CONTROVERSĂ În plină criză politică, în mijlocul furtunii de la Cotroceni, o pată de culoare a atras atenția astăzi. Îmbrăcată în roz, controversata Ana-Maria Geană, menționată în scandalul pozelor trucate din campania prezidențială, a stat la masa discuțiilor cu partidele. Nimic nu o recomanda pentru poziția de astăzi
22:00
În plină criză politică, în mijlocul furtunii de la Cotroceni, o pată de culoare a atras atenția astăzi. Îmbrăcată în roz, controversata Ana-Maria Geană, menționată în scandalul pozelor trucate din campania prezidențială, a stat la masa discuțiilor cu partidele. Nimic nu o recomanda pentru poziția de astăzi
COMUNICAT Ce folosesc companiile moderne ca să lucreze mai sigur și mai eficient în 2026?
21:46
Ce folosesc companiile moderne ca să lucreze mai sigur și mai eficient în 2026?
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitați: Toni Neacșu și Mirel Palada
21:40
Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitați: Toni Neacșu și Mirel Palada

Cele mai noi

Trimite acest link pe