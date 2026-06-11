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Ea este femeia care vrea să trăiască „frumos” până la 120 de ani. Nimeni nu a crezut ce vârstă are trecută în buletin

Ea este femeia care vrea să trăiască „frumos” până la 120 de ani. Nimeni nu a crezut ce vârstă are trecută în buletin
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Ea este femeia care vrea să trăiască „frumos” până la 120 de ani. Nimeni nu a crezut ce vârstă are trecută în buletin.

Yingzi, o bunică din Shangai, în vârstă de 74 de ani, a devenit virală pe internet, scrie odditycentral.com. Femeia are peste 2 milioane de urmăritori pe rețelele sociale.

Femeia de origine chineză s-a trezit vedetă peste noapte, după ce a distribuit videoclipuri în care dansează pe stradă, pe tocuri.

„Am considerat mereu că vârsta este doar un număr. Spiritul este cel care contează”, a spus Yingzi, într-un interviu.

Bunica a adăugat că secretul tinereții nu stă în cosmetice ieftine, ci în încrederea în sine și viața trăită așa cum îți dorești.

Yingzi are un fiu în vârstă de 45 de ani și duce o viață foarte disciplinată.

Nu mănâncă niciodată după ora 17.00, consumă supe, legume verzi și proteine, înainte de carbohidrați. Mai mult, în fiecare zi face o oră de yoga.

Vrea să trăiască până la 120 de ani

Yingzi a fost mereu interesată de modă, dar nu s-a gândit la o carieră în acest domeniu. A lucrat ca director de grădiniță, înainte să se mute în Japonia cu soțul și fiul ei, în anii 1980, unde a avut un job într-un restaurant.

În ciuda faptului că și-a deschis propriul restaurant chinezesc în Japonia și a apărut într-o revistă celebră, Yingzi a revenit în cele din urmă acasă.

În 2022, la împlinirea vârstei de 70 de ani, s-a alăturat „Beijing Fashion Grandmas”, un grup în care membrele au, în medie, 65 de ani.

Yingzi a defilat pe podium ca top model la un eveniment desfășurat la Disneyland Shanghai.

„Vârsta nu este o barieră, ci un bun de preț, vreau să trăiesc frumos până la 120 de ani”, a spus Yingzi.

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