Adolescentul din Târgu Jiu care și-a ucis bunica vara trecută a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit minorul de 16 ani

Minorul din Târgu Jiu care, în vara anului trecut, și-a ucis bunica după ce a înjunghiat-o în urma unui conflict în familie, și-a aflat sentința. Tribunalul Gorj a decis internarea acestuia într-un centru de detenție pentru o perioadă de 3 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie, relatează GorjOnline.

Potrivit deciziei instanței, adolescentul, care are acum 16 ani, va executa măsura educativă într-un centru specializat. Hotărârea nu este definitivă.

Conflictul din familie a degenerat într-o tragedie

Conform anchetatorilor, incidentul s-a petrecut pe 24 iulie 2025, în locuința familiei din Târgu Jiu. Totul ar fi pornit de la o discuție contradictorie între adolescent și părinții săi, legată de tratamentul psihiatric pe care acesta trebuia să îl urmeze.

Potrivit rechizitoriului, băiatul s-ar fi enervat după schimbul de replici cu părinții și ar fi mers în bucătărie, unde a luat un cuțit cu lama de 15 centimetri. Mama și tatăl său au încercat să îl oprească, iar în încăpere a intrat și bunica adolescentului, care ar fi încercat să îl dezarmeze.

În acel moment, minorul a lovit-o o singură dată cu cuțitul în zona toracică. Rana provocată i-a fost fatală femeii, care a suferit o hemoragie internă severă.

După incident, părinții au încercat să îi acorde primul ajutor victimei, iar mama adolescentului a sunat la 112. Echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru salvarea femeii și a constatat decesul.

Adolescentul mai fusese implicat în alte dosare

Anchetatorii au precizat că minorul a mai avut probleme cu legea și în trecut. În anul 2020 a fost acuzat de furt, iar în 2024 de distrugere.

Tot anul trecut, adolescentul a fost trimis în judecată și într-un alt dosar, după ce și-ar fi înjunghiat un coleg de liceu. În motivarea instanței sunt incluse și concluziile expertizei medico-legale psihiatrice realizate de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” din București.

Specialiștii au stabilit că adolescentul suferă de tulburare de conduită și prezintă risc major de dezvoltare a unei personalități antisociale și borderline. Cu toate acestea, raportul arată că minorul avea discernământ în momentul comiterii faptei și putea înțelege consecințele acțiunilor sale.

Medicii au recomandat tratament obligatoriu, psihoterapie și măsuri criminologice pentru reducerea riscului de comportament violent.

Potrivit instanței, adolescentul și-a exprimat regretul pentru fapta comisă.

