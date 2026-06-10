Cum să elimini petele de grăsime de pe haine cu un produs banal. Acesta poate înlătura chiar și cea mai „încăpățânată” murdărie, scrie express.co.uk.

Cum să elimini petele de grăsime de pe haine cu un produs banal

Petele pot distruge hainele noastre preferate, mai ales dacă sunt de grăsime. Pentru cei care vor un produs natural, un expert în curățare mizează pe altceva, nu pe clasicul bicarbonat de sodiu.

Georgia, expertă în curățenie de pe TikTok (unde este cunoscută drept Clean), a explicat că, în loc să folosim bicarbonat și oțet, putem „paria” pe… cretă.

Specialista le sfătuiește pe gospodine să frece bine zona cu pete de grăsime de pe haine cu o banală bucățică de cretă.

Creta poate înlătura petele de grăsime, deoarece acționează ca un absorbant. Bucata de cretă se lasă mai mult timp pe porțiunea afectată.

Dacă pata încă nu a trecut cu totul, se mai aplică, din nou, creta. După ce rezultatul finit este cel dorit, poți băga haina la mașina de spălat, pentru a fi curățată integral.

Această tehnică funcționează mai ales în cazul petelor mici.

Creta, un „burete” eficient

Kathy Cohoon, de la Two Maids & a Mop, a declarat: „Compusul chimic al cretei și structura celulelor deschise o transformă într-un „burete” excelent. Creta poate să absoarbă rapid umiditatea și lichidele”.

Jill Koch de la Jill Comes Clean are același sfat pentru gospodine. „Creta este de obicei obținută dintr-o formă de calcar numită carbonat de calciu. Pe măsură ce aplicați creta pe pata de ulei, aceasta va absorbi uleiul și, practic, îl va reține.

„Apoi puteți îndepărta creta și uleiul odată cu ea cu o perie. Creta de astăzi include și alte ingrediente, dar carbonatul de calciu este adesea încă ingredientul principal.”

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