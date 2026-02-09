Prima pagină » Social » Greșeala pe care o faci atunci când rămân pete de detergent pe hainele spălate

Greșeala pe care o faci atunci când rămân pete de detergent pe hainele spălate

09 feb. 2026, 19:44, Social
Greșeala pe care o faci atunci când rămân pete de detergent pe hainele spălate
Petele de detergent pe hainele spălate reprezintă o problemă cu care mulți dintre noi ne-am confruntat. De cele mai multe ori există și o explicație pentru acest fenomen, însă există câteva lucruri simple pe care putem să le facem pentru a evita acest lucru.

Mulți am pățit ca după spălare să observăm că hainele au pete de detergent pe ele. Acest lucru este cauzat de folosirea detergentului în exces, însă poate fi și din cauza supraîncălzirii tamburului, alegerea unui program nepotrivit și chiar și întreținerea insuficientă a aparatului.

Cauzele petelor de detergent pe haine

Potrivit Click, încărcarea corectă a mașinii este importantă pentru ca hainele noastre să se spele suficient. Dacă tamburul este prea încărcat, hainele nu mai au loc suficient pentru a se mișca, apa o sa circule mai greu, iar detergentul nu o sa se dizolve uniform.

Dacă tamburul va fi supraîncărcat, este posibil ca la final să vedem pete de detergent pe haine. Un rol important o are și dozarea detergentului și a balsamului. Dacă punem mai mult decât trebuie, detergentul va fi mai greu de clătit, în special la programele care nu folosesc prea multă apă.

Mulți dintre noi ne putem gândi că hainele noastre se vor spăla mai eficient dacă folosim mai mult detergent, însă acest lucru nu este adevărat. Dimpotrivă, ele nu se vor mai clăti la fel de eficient și vor rămâne pătate.

Cum poți evita această problemă

Un program de spălare nepotrivit poate genera această problemă. Spre exemplu, programele rapide sau economice nu folosesc la fel de multă apă, așa că putem observa că hainele sunt pătate cu detergent. În general, un ciclu suplimentar de clătire sau chiar și o spălare scurtă doar cu apă ar trebui să ne scape de această problemă. Urmele de detergent se vor dizolva în apă, iar petele ar trebui să dispară.

