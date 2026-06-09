Cum sunt afectați adolescenții de „doomscrolling”. Efectele utilizării smartphone-ului înaintea somnului de noapte

Cum sunt afectați adolescenții de „doomscrolling”. Un nou studiu avertizează asupra obiceiului celor mai mulți dintre tineri: folosirea smartphone-ului, noaptea, în detrimentul somnului.

Tehnologia este mai integrantă ca oricând în viețile adolescenților, scrie larazon.es.

Telefoanele mobile au devenit instrumente de comunicare, divertisment, studiu și informare.

Totuși, utilizarea excesivă a acestor dispozitive reaprinde dezbaterea privind efectele lor nocive: cum afectează somnul și odihna?

„Monstrul” de sub pat: Telefonul mobil

Ceea ce se întâmplă pe timpul nopții este cu adevărat îngrijorător. Chiar dacă, pentru mulți tineri, verificarea mesajelor sau rețelelor sociale înaintea somnului pare o activitate inofensivă, un studiu recent sugerează că un asemenea obicei are consecințe grave asupra odihnei și a bunăstării psihologice.

Peste jumătate dintre tineri folosesc telefonul mobil la primele ore ale dimineții.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din California, San Francisco, a arătat că peste jumătate dintre adolescenți folosesc telefoanele între 10:00 PM și 06:00 AM (22:00 PM – 06:00 AM).

Cei care au acest obicei dorm mai puțin și au un somn de o calitate mai slabă, față de restul tinerilor.

Studiul este cu atât mai alarmant cu cât adolescența este un stadiu crucial din dezvoltarea creierului.

În anii de adolescență, procesele legate de memorie, învățare, reglare emoțională și creștere fizică sunt consolidate, toate având nevoie de un somn bun.

Potrivit recomandărilor Academiei Americane de Pediatrie și a Academiei Americane de Medicină a Somnului, adolescenții ar trebui să doarmă între 8-10 ore pe noapte.

Totuși, multe studii internaționale arată că foarte mulți dintre tineri nu se bucură de acest număr de ore de odihnă.

Problema „doomscroolling-ului”

Unul din obiceiurile este cel supranumit „doomscrooling”, tendința de a consuma conținut încontinuu și compulsiv, mai ales știri negative, care produc un puternic impact emoțional.

Platformele digitale sunt construite astfel încât să țină utilizatorul „în priză”, cât mai mult timp. Clipurile scurte, recomandările personalizate și actualizările constante „mimează” acel sentiment de continuitate, care nu le permite tinerilor să se detașeze de internet.

Când această dinamică are loc înainte de somn, creierul rămâne „activ”. În loc să se pregătească pentru repaus, mintea continuă să proceseze stimuli, emoții, informații noi.

Mai mult, expunerea la conținut generează îngrijorare, frică sau stres, elemente care dăunează somnului, mai ales pe timp de noapte.

Lipsa somnului poate afecta semnificativ dezvoltarea creierului la adolescenți.

Cercetările fac legătura între somnul insuficient și concentrarea redusă, dificultăți în învățare și probleme cu memoria, deoarece informațiile importante asimilate ziua sunt consolidate în timpul odihnei.

Lipsa somnului are efect negativ asupra sănătății emoționale, duce la iritabilitate, anxietate, schimbări de stare și stres.

Cum pot ajuta părinții

Un factor major care contribuie la lipsa somnului este acest „doomscrolling”. Notificări, sunete și verificarea rețelelor sociale, elemente care întrerupt somnul, atât de necesar sănătății psihice.

Părinții pot ajuta prin stabilirea unui timp fără ecrane înaintea somnului, păstrarea telefoanelor în afara dormitorului, pe timp de noapte și încurajarea activităților de relaxare precum cititul.

Experții mai spun că părinții ar trebui să fie modele pentru copiii lor, în privința utilizării tehnologiei. În loc să evităm folosirea telefoanelor, scopul este acela de a le folosi rațional, pentru a proteja somnul, vital pentru dezvoltarea fizică, emoțională și cognitivă a adolescenților.

Sursa foto: Envato

Autorul recomandă: