Prima pagină » Știri externe » Grecia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani din 2027. Planul premierului Kyriakos Mitsotakis

Grecia va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis, invocând creșterea anxietății, problemele de somn și caracterul adictiv al platformelor online, potrivit Reuters.

Decizia radicală anunțată de Grecia

Guvernul din Grecia pregătește una dintre cele mai dure măsuri din Europa privind utilizarea rețelelor sociale de către minori. Interdicția va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și vizează toți copiii sub 15 ani.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a explicat, într-un mesaj video adresat tinerilor, că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor afectează direct sănătatea mintală.

Copiii care stau multe ore în fața ecranelor nu își mai lasă mintea să se odihnească și sunt supuși unei presiuni constante generate de comparații și comentarii online.

Problemele semnalate de părinți

Șeful guvernului grec a subliniat că a discutat cu numeroși părinți care au observat aceleași efecte la copii:

  • tulburări de somn
  • anxietate crescută
  • dependență de telefon

Aceste semnale au cântărit decisiv în adoptarea măsurii. Un sondaj realizat de ALCO în februarie arată că aproximativ 80% dintre respondenți susțin interdicția.

Grecia vrea să influențeze întreaga Europă

Mitsotakis a declarat clar că nu vrea ca măsura să rămână izolată.

„Grecia va fi printre primele țări care vor lua o astfel de inițiativă”, a declarat Mitsotakis într-un mesaj video, adăugând că a discutat cu părinții înainte de a lua această decizie. 

„Sunt convins, însă, că nu va fi ultima. Obiectivul nostru este să impulsionăm și Uniunea Europeană în această direcție”.

Premierul a transmis o scrisoare oficială către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerând acțiune coordonată la nivelul Uniunea Europeană.

„Legislația națională este strâns legată de legislația UE și influențată în măsură mare de aceasta”, a afirmat el. „Dacă nu vom avea un cadru legislativ la nivelul UE… legislația națională, luată separat, va fi ineficientă”.

Propunerile Greciei includ:

  • stabilirea unei „vârste digitale a majoratului” la 15 ani
  • verificare obligatorie a vârstei utilizatorilor
  • reverificări periodice pe platforme
  • reguli unitare de sancționare la nivel european

Ce se întâmplă în restul lumii

Grecia nu este singura țară care merge în această direcție. Australia a devenit prima țară din lume care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani (decembrie 2025). Platforme precum TikTok, Instagram sau Facebook au criticat măsura, dar au anunțat că o vor respecta.

Alte state precum Marea Britanie, Franța, Danemarca sau Polonia analizează restricții similare.

Guvernul elen a făcut deja pași concreți prin interzicerea telefoanelor mobile în școli și introducerea de platforme de control parental pentru limitarea timpului online.

