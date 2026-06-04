Singurul animal care nu poate vedea cerul. Care este motivul.

Singurul animal care nu poate vedea cerul

Știai că există un animal care nu poate privi cerul? În ciuda inteligenței lor ridicate și a scheletului unic, acesta este „lipit” de pământ.

Regatul animalelor este practic o colecție de talente fascinante, scrie jagranjosh.com. Avem creaturi din adâncurile mării care strălucesc în întuneric, păsări care pot cânta mai mult decât vedeta ta POP preferată și insecte care dispar în fundal ca niște magicieni minusculi. Dar iată una amuzantă: există un animal acolo care literalmente nu poate privi spre cer. Niciodată. Niciodată. Ești curios? Să aflăm de ce această biată creatură este blocată să se holbeze la pământ în timp ce restul dintre noi ne putem uita la nori.

PORCII, cunoscuți științific drept Sus scrofa domesticus, trăiesc la ferme și în păduri din toată lumea.

Sunt animale inteligente, dar nu pot privi direct spre cer. Acest „handicap” se datorează mușchilor gâtului și spinării, care sunt prea rigizi pentru a le permite să se bucure de albastrul cerului…

Porcii mănâncă o varietate de mâncare, de la rădăcini la grâne și au un simț dezvoltat al mirosului, cu un corp în forma unui…butoi.

La nivel global ar exista peste UN MILIARD de porci! Chiar dacă porcii pot trăi în multe locuri, aceștia au mereu atenția îndreptată spre noroiul din cocină.

Lucruri fascinante despre porci

Se spune că porcii miros urât, dar, de fapt, sunt printre cele mai curate animale. Își păstrează locul de dormit foarte curat și dau cu noroi doar când vor să se răcorească.

Porcii nu sunt proști. De fapt, întrec mereu câinii la testele de inteligență. Acești grăsuni pot învăța trucuri, vin când îi strigi pe nume și da, unii porci au reușit chiar să joace niște jocuri video, cu un joystick.

Porcii sunt și „guralivi”. Au în „vocabular” peste 20 de sunete diferite, pentru a spune „Dă-mi să mănânc!”, „Asta e minunat!”, „Capul sus, avem probleme!”. Guițatul îi ajută să rămână „activi” din punct de vedere social, în rândul celorlalți porci.

De ce porcii nu pot vedea cerul?

V-ați întrebat vreodată de ce nu vedeți niciodată un porc privind în sus la nori? Totul se reduce la constituția lor. Porcii au gâturi care pur și simplu nu se îndoaie așa cum o fac al nostru. Coloana vertebrală este practic fixată la locul ei, așa că, chiar dacă ar vrea să privească în sus, ar rămâne blocați holbându-se la pământ. Acest lucru este de fapt destul de util pentru a căuta gustări, dar înseamnă că nu este posibil să privești cerul.

Dacă un porc vrea cu adevărat să arunce o privire spre cer, trebuie să fie creativ. Să se întindă pe spate sau să se trântească pe o parte este suficient. Sau, dacă există un deal abrupt în jur, un porc se poate târî în sus și, în sfârșit, să arunce o privire la ce se întâmplă deasupra.

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