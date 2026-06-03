Premieră în medicină: un om a primit trei organe de porc. Ce s-a întâmplat după 36 de ore de la transplant

Știrea zilei în medicină este despre o premieră: o echipă de cercetători din China a realizat ceea ce până acum părea imposibil – un om a primit trei organe de porc. Transplantarea simultană a unui ficat și a doi rinichi proveniți de la un porc modificat genetic s-a făcut către un pacient aflat în moarte cerebrală.

Revista Med scrie că este prima intervenție de acest fel din lume. Știința a mai făcut un nou pas în cursa pentru rezolvarea crizei globale de organe pentru transplant, spun specialiștii.

Familia și-a dat acordul pentru acest experiment

De la început trebuie spus că este vorba despre o intervenție experimentală. Pacientul, un bărbat de 53 de ani, suferea de o boală renală cronică severă și intrase în moarte cerebrală după o hemoragie. Familia și-a dat acordul, iar medicii au realizat transplantarea simultană folosind organe provenite de la un porc modificat genetic.

Din câte se pare, ficatul și rinichii au funcționat normal în primele ore după operație. Astfel, ficatul a început să producă bilă, iar valorile asociate funcției renale au revenit la niveluri normale, semn că organele își îndeplineau rolul.

Dar, treptat, au început să apară semne timpurii de respingere. Mai precis, după aproximativ 36 de ore de la intervenție, sistemul imunitar al omului a detectat organele străine din corp, scrie și Scientific American. Analizând datele primite, medicii au observat mici zone de necroză și modificări ale țesuturilor, precum și activarea unor celule implicate în procesele inflamatorii.

Totuși, chiar și așa, descoperirea făcută ar putea ajuta la dezvoltarea unor tratamente care să reducă riscul de respingere în viitoarele xenotransplanturi.

Coordonatorul studiului, prof. dr. Xuyong Sun, a anunțat că echipa sa va continua experimentele pe persoane aflate în moarte cerebrală și pe primate înainte de a lua în calcul intervenții similare la pacienți vii.

Ce este xenotransplantul

Organele transplantate la pacientul din China au fost prelevate de la un porc crescut special pentru astfel de proceduri.

Ca să reducă problemele de coagulare a sângelui, cercetătorii au introdus trei gene umane și au eliminat trei gene porcine asociate cu respingerea transplantului.

Aceste modificări genetice reprezintă una dintre cele mai importante direcții de cercetare în domeniul xenotransplantului, adică transplantul de organe între specii diferite.

Anual, la nivel global, mii de pacienți mor așteptând un organ compatibil. Cercetătorii sunt de părere că folosirea organelor provenite de la porci modificați genetic ar putea deveni, în viitor, o soluție pentru reducerea deficitului de donatori umani. Dar, mulți specialiștii atrag atenția că încă mai sunt necesare numeroase teste pentru a demonstra că astfel de organe pot funcționa pe termen lung la om. În continuare nu a fost eliminat total riscul transmiterii unor virusuri sau bacterii de la animale la oameni.

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